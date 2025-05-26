Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЦПД розкрив масштаби проблем Росії із ракетами до систем протиповітряної оборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
ЦПД розкрив масштаби проблем Росії із ракетами до систем протиповітряної оборони
Зенітна ракетна система С-400
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Коваленко: Путін вже не може забезпечувати безпеку, яку обіцяв росіянам, і орієнтується переважно на захист Москви

Росіяни мають проблеми з виробництвом ракет до комплексів ППО С-400. Через санкції вони здатні виробляти від 50 до 200 ракет до цих систем на рік. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Низка комплексів С-300 та С-400 були втрачені, через що Росія переміщує з Далекого Сходу комплекси в європейську частину РФ. Запаси ракет до ППО у росіян є, на 2024 рік було понад 10 тис. ракет тільки до С-400. Але внаслідок санкцій виробництво ускладнилось, а розрядка ППО відбувається постійно через атаки невідомих дронів, а також фронт», – йдеться у повідомленні.

Коваленко зауважив, що виробництво ракет до різних типів ППО оцінюється до 2 тис. на рік. За його словами, це не означає, що РФ не шукає можливостей обходити санкції.

«Але свідчить, що систему ППО РФ можна розрядити. Путін вже не може забезпечувати безпеку, яку обіцяв росіянам, і орієнтується переважно на захист Москви», – пояснив керівник ЦПД.

Нагадаємо, у Сенаті США представники Республіканської партії пригрозили Росії новими жорсткими санкціями у разі, якщо Володимир Путін відмовиться від перемовин щодо припинення бойових дій в Україні або порушить потенційну угоду.

До слова, Європейський Союз розглядає можливість виключення понад 20 банків з SWIFT, міжнародної платіжної системи, а також зниження граничної ціни на російську нафту та заборону газопроводу «Північний потік» у рамках нового пакета санкцій.

Читайте також:

Теги: росія санкції ракета Центр протидії дезінформації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія пожирає все добре, що у ній пробивається, давить і гноїть у Колимських таборах
Я знаю, що таке Росія. Українцям варто це також знати
13 травня, 16:05
У McDonald's спростували чутки про те, що компанія може повернутися на російський ринок
McDonald's повернеться на ринок Росії? Офіційна відповідь компанії
26 квiтня, 23:33
У пропагандистів з РФ можуть виникнути проблеми з потраплянням на Олімпіаду
МОК відмовив в акредитації на Олімпійські ігри російським пропагандистам
7 травня, 13:32
Ердоган може допомогти Трампу переконати Росію припинити війну в Україні
Мирна угода між Україною та Росією: Трамп знайшов собі нового посередника
8 травня, 13:15
Президент Володимир Путін вирішив проігнорувати перемир'я, запропоноване Україною
РФ атакує Україну «шахедами». Путін ігнорує перемир'я?
12 травня, 01:28
Головні новини ночі проти 13 травня
Молебень у Фатімі за мир та Папу Римського, сутички в Лівії: головне за ніч
13 травня, 05:46
Засуджена у Росії балерина Ксенія Кареліна
Балерина Кареліна написала Трампу листа: просить звільнити з тюрем РФ трьох американців
11 травня, 20:59
Залужний: Сподіваюся, що серед присутніх уже не залишилося тих, хто досі чекає на якесь диво, яке принесе Україні мир, поверне кордони 1991 чи 2022 року, і все раптом стане добре
Дива не буде: Залужний зробив заяву щодо кордонів 1991 року
22 травня, 22:31
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у середу, 28 травня
Сили оборони знищили ексгравця збірної Росії з футзалу
Вчора, 11:34

Економіка

ЦПД розкрив масштаби проблем Росії із ракетами до систем протиповітряної оборони
ЦПД розкрив масштаби проблем Росії із ракетами до систем протиповітряної оборони
Масштабний блекаут у Франції: влада повідомила головну версію
Масштабний блекаут у Франції: влада повідомила головну версію
Росія завалила ринок Польщі огірками: реакція фермерів
Росія завалила ринок Польщі огірками: реакція фермерів
У Китаї зростає популярність одного українського товару
У Китаї зростає популярність одного українського товару
Розвідка назвала серйозні проблеми, з якими РФ може зіткнутися наприкінці року
Розвідка назвала серйозні проблеми, з якими РФ може зіткнутися наприкінці року
Трамп відклав введення мит для Європи – Bloomberg
Трамп відклав введення мит для Європи – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 травня: ситуація на фронті
125K
Росія у рамках обміну передала Україні дезертира, який добровільно здався бойовикам
91K
Окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 травня 2025
57K
Кремль має дві цілі. Аналітики ISW пояснили, чому РФ посилила удари по Україні
43K
Координаційний штаб пояснив, чому з полону повернувся військовий, який зрадив Україну

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua