ЦПД розкрив масштаби проблем Росії із ракетами до систем протиповітряної оборони

Коваленко: Путін вже не може забезпечувати безпеку, яку обіцяв росіянам, і орієнтується переважно на захист Москви

Росіяни мають проблеми з виробництвом ракет до комплексів ППО С-400. Через санкції вони здатні виробляти від 50 до 200 ракет до цих систем на рік. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Низка комплексів С-300 та С-400 були втрачені, через що Росія переміщує з Далекого Сходу комплекси в європейську частину РФ. Запаси ракет до ППО у росіян є, на 2024 рік було понад 10 тис. ракет тільки до С-400. Але внаслідок санкцій виробництво ускладнилось, а розрядка ППО відбувається постійно через атаки невідомих дронів, а також фронт», – йдеться у повідомленні.

Коваленко зауважив, що виробництво ракет до різних типів ППО оцінюється до 2 тис. на рік. За його словами, це не означає, що РФ не шукає можливостей обходити санкції.

«Але свідчить, що систему ППО РФ можна розрядити. Путін вже не може забезпечувати безпеку, яку обіцяв росіянам, і орієнтується переважно на захист Москви», – пояснив керівник ЦПД.

Нагадаємо, у Сенаті США представники Республіканської партії пригрозили Росії новими жорсткими санкціями у разі, якщо Володимир Путін відмовиться від перемовин щодо припинення бойових дій в Україні або порушить потенційну угоду.

До слова, Європейський Союз розглядає можливість виключення понад 20 банків з SWIFT, міжнародної платіжної системи, а також зниження граничної ціни на російську нафту та заборону газопроводу «Північний потік» у рамках нового пакета санкцій.