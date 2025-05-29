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Росія масово перекинула бомбардувальники на аеродром «Оленья»: аналітики назвали мету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія масово перекинула бомбардувальники на аеродром «Оленья»: аналітики назвали мету
За останні два тижні росіяни перегнали назад з аеродрому «Бєлая» на базу «Оленья» аж чотири десятки своїх ракетоносіїв
фото з відкритих джерел

Ворог намагається заплутати розвідки України та Заходу, переганяючи свої літаки між аеродромами

Супутники зафіксували на російському військовому аеродромі «Оленья» скупчення стратегічної авіації: 40 бомбардувальників Ту-22М3 та 11 Ту-95МС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Станом на 26 травня аналітичний авіаційний ресурс AviVector зафіксував, що на аеродромі перебувало приблизно 20% усього парку цього типу авіації. Окрім того, зафіксовано наявність п’яти транспортних літаків Ан-12.

Росія масово перекинула бомбардувальники на аеродром «Оленья»: аналітики назвали мету фото 1
фото: AviVector

Загалом у Росії є не більше 60 літаків Ту-22М3, тож окупанти повернули майже всю авіацію з «Белої» назад на «Оленью». З 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які перебували на аеродромі «Оленья» станом на 26 травня, до ракетної атаки по Україні того дня залучили лише три. Це може свідчити про те, що значна частина авіації РФ не перебуває у повній бойовій готовності, попри загальну чисельність літаків.

Зазначається, що 25 травня на аеродромі «Енгельс» перебували шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, три Ту-160 і чотири фронтові бомбардувальники Су-34. Проте вже наступного дня, 26 травня, кількість літаків на аеродромі суттєво зменшилась: залишилися лише по три Ту-95МС і Ту-160, а також два Су-34. Після ракетного удару по Україні 26 травня на «Енгельс» сіло одночасно сім Ту-95МС, ще один літак цього типу полетів на аеродром «Оленья».

Аналітики кажуть, що постійне переміщення російських бомбардувальників між різними авіабазами може бути навмисною тактикою, спрямованою на те, щоб ускладнити роботу розвідки Сил оборони України та західних партнерів. РФ хоче приховати підготовку до можливих ракетних ударів, зокрема момент бойового вильоту. При цьому Defense Express наголошує, що РФ йде на подібні кроки навіть попри надмірне використання обмеженого ресурсу нальоту для своїх стратегічних літаків – Ту-95МС, Ту-22М3 і Ту-160.

Раніше поблизу Наришкіно Орловської області розбився вертоліт Мі-8. За попередніми даними, внаслідок авіакатастрофи екіпаж судна загинув.

Нагадаємо, у Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі. Також у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25.

До слова, літак Ан-24 викотився за межі злітно-посадкової смуги в Іркутській області, РФ. Не витримало шасі. Зазначається, що цьому борту вже понад півстоліття.

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Теги: літак росія аеродром

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