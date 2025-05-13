Власник із Росії? «Корчма Тарас Бульба» відреагувала на скандал у ЗМІ

У ресторані запевнили, що заклад продовжує свою роботу

Низка новинних ресурсів поширила інформацію про можливе припинення роботи ресторану «Корчма Тарас Бульба» у центрі Києва, зокрема повідомлялося про оголошення щодо оренди приміщення. У відповідь на це, команда ресторану виступила із офіційним спростуванням, назвавши ці публікації недостовірними. Про це повідомляє «Главком».

11 травня з'явилася публікація про те, що в центрі Києва виставлено в оренду приміщення ресторану «Корчма Тарас Бульба», який розташований на вул. Євгена Чикаленка (колишня Пушкінська). Оголошення про оренду, опубліковане 5 травня, нині недоступне, проте сайт відображається за запитом в Google. Також новинний сервіс обмежив доступ до новини.

У публікації йшлося про те, що «Корчма Тарас Бульба» є закладом української кухні, але має російського власника, і вже невдовзі остаточно зникне з гастрономічної мапи столиці.

Також зазначалося, що «ресторан працював донедавна, що видно зі згадок у його соцмережах, проте він втратив частину своїх шанувальників після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну». У публікації також йшлося про те, що заклад української кухні, найімовірніше, незабаром буде закритий.

Інформацію про закриття закладу у центрі Києва, яка встигла поширитися Телеграм-каналами та новинними платформами, спростувала команда ресторану на сторінці в Інстаграмі. У закладі публікації про закриття корчми назвали «проявом недожурналістики» та «джинсою».

«Сказати, що ми були здивовані наданою «інформацією» в публікації ukr.net - не сказати нічого. Уявіть, ви працюєте, будуєте плани наскільки це можливо в умовах повномасштабної війни, приймаєте гостей, робите те що надає вам сил і натхнення рухатися далі – і ось ви вже заклад «який втратив прихильність відвідувачів» через уявного «російського власника», – йдеться у публікації закладу.

Власники нагадали, що свого часу заклад було започатковано як один із серії тих що був відкритий за франшизою, історія його відкриття стартувала у 2008 році.

Заклад зазначив, що з моменту свого відкриття він змінив статус, форму власності і торгівельну марку за ознаками як такої.

«У час глобальної цифровізаціі нам дивно стикатися із визначенням авторів статті «кому наразі належить заклад невідомо». Невідомо чи не кликбейтно і не так вдало вийде замазати у багні тих хто працює? Це скоріше єдине питання на яке ми практично стовідсотково знаємо відповідь», – йдеться у заяві закладу.

Також у закладі здивовані оголошенням про оренду ресторану, яке з'явилося на сайті olx_ukraine.

«Ми не сумніваємося що можливо будь-що, але чи не здається дивним що працююче підприємство якимось дивом стає обʼєктом «оренди»? Відтепер наша команда має ще декілька питань: чи очікувати нам рейдерів ближчим часом і кому ми настільки стали поперек горла? що в хід пішли такі сумнівні засоби?», – йдеться у дописі ресторану.

У ресторані також запевнили, що заклад продовжує свою роботу: «Ми є, ми працюємо, закриватись це точно не наша історія, і ми з радістю будемо вас вітати кожного дня».

Допис на сторінці закладу «Корчма Тарас Бульба» у інстаграмі скриншот

Нагадаємо, у 2019 році Басманний суд Москви засудив засновника мережі ресторанів «Корчма Тарас Бульба» Юрія Белойвана до двох років позбавлення волі за ухилення від сплати податків на 650 млн руб. Московське судилище пред'явило українському підприємцю звинувачення у восьми епізодах ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.

На початку червня 2016 року Арбітражний суд Москви ухвалив донарахувати мережі ресторанів податки і штрафи сумарно майже на 1 млрд руб. У середині червня Бєлойван говорив, що за цей час сума вимог ФНС зросла до 1,2 млрд руб. Свою вину Белойван визнав в лютому 2019 року, тоді ж він висловив готовність компенсувати збитки.

Юрій Белойван народився у Києві, він - бізнесмен, підприємець, засновник мережі ресторанів української кухні «Корчма Тарас Бульба», фотохудожник, скульптор і мандрівник. За даними видання RuCompromat, у 1983 році Белойван закінчив середню школу і свідомо не став отримувати вищої освіти. У 1999 році відкрив у Москві свій перший ресторан української кухні «Корчма Тарас Бульба» (з 2012 року - в Києві, з 2013 року - в Нью-Йорку). У 2009 році організував власне господарство в Рязані (більше 2 тис га землі), де виробляється овочівницька, садівнича і тваринницька продукція, яка використовується для приготування їжі в мережі ресторанів «Корчма Тарас Бульба».