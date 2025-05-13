Глава МЗС Італії назвав людину, від якої залежить завершення війни

Диктатор Путін, ймовірно, не приїде на перемовини до Стамбула

Припинення вогню на 30 днів все ще залишається ключовою умовою для переговорів щодо завершення війни

Російський диктатор Володимир Путін несе відповідальність за встановлення миру з Україною. Завершення війни залежить від його рішення. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає «Главком» з посиланням на Ansa.

Таяні сподівається, що Москва визнає готовність президента України Володимира Зеленського до прямих переговорів і прагнення країн Заходу домогтися миру між Україною і РФ. «Уся відповідальність сьогодні лежить на Путінові», – каже він.

Водночас італійський чиновник наголосив, що припинення вогню на 30 днів все ще залишається ключовою умовою для «серйозних переговорів».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські чиновники публічно демонструють небажання Кремля погоджуватися на прямі переговори з Україною, попри запрошення президента Володимира Зеленського зустрітися 15 травня у Стамбулі.

Офіційної відповіді від Кремля досі немає, але численні коментарі посадовців РФ дають підстави вважати, що диктатор Путін не приїде до Стамбула.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російська влада активно готує населення до тривалого конфлікту, поширюючи наративи про «нелегітимність» українського керівництва.

Водночас Україна разом зі партнерами дотримуються єдиної позиції: спершу має бути припинення вогню, а вже потім можливі переговори, адже Росія може використати перемовини як інструмент маніпуляцій.