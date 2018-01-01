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    Дворазовий чемпіон Формули-1 Алонсо спробує свої сили у гонці «24 години Ле-Мана»

    Також Фернандо паралельно візьме участь у кількох етапах WEC
    Фернандо Алонсо візьме участь у гонці «24 години Ле-Мана» й у деяких інших етапах WEC (Чемпіонат світу з автогонок на витривалість), підтвердили у McLaren. Іспанський гонщик давно хотів виступити у Ле-Мані, оскільки має намір завоювати так звану потрійну корону автоспорту. Стало відомо, що Алонсо, який минулого тижня дебютував у гонці
    • Вчора, 21:54
    • Розсилка
    Фернандо Алонсо
    Фернандо Алонсо

    Також Фернандо паралельно візьме участь у кількох етапах WEC

    Фернандо Алонсо візьме участь у гонці «24 години Ле-Мана» й у деяких інших етапах WEC (Чемпіонат світу з автогонок на витривалість), підтвердили у McLaren.

    Іспанський гонщик давно хотів виступити у Ле-Мані, оскільки має намір завоювати так звану потрійну корону автоспорту.

    Стало відомо, що Алонсо, який минулого тижня дебютував у гонці «24 години Дайтони», виступить за Toyota у добовому марафоні у Ле-Мані, а також на деяких інших етапах WEC.

    Втім, McLaren та Алонсо узгодили, що пріоритетом залишається Формула-1. Тому він пропустить етап WEC на Фудзі, який перетинається з Гран Прі США.

    «Я ніколи не соромився заявляти про свою мету виграти Потрійну корону: Гран Прі Монако, Інді-500 і «24 години Ле-Мана». Ми спробували Інді минулого року, були близькі до перемоги, але не склалося», - сказав сам Алонсо.

    «Цього року у мене завдяки McLaren з'явився шанс виступити у Ле-Мані. Це серйозний виклик. Що завгодно може піти не так, але я готовий і з нетерпінням очікую боротьби», - додав пілот.

    Бос McLaren Зак Браун додав: «Не секрет, що Фернандо хоче виступити у Ле-Мані. Всі у команді розуміють, що мотивований, «голодний» і щасливий пілот, як Фернандо, - чудовий актив для будь-якої команди Ф1».

    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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