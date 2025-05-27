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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася суперників на чемпіонаті світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася суперників на чемпіонаті світу
Україна повертається на чемпіонат світу, де не грала з 2019 року

24 червня Україна зіграє з Іспанією та Німеччиною

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналась суперників по групі на чемпіонаті світу, який пройде 23-29 червня в Улан-Баторі, Монголія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Підопічні Юрія Процюка потрапили до групи D, де зіграють разом з Німеччиною та Іспанією, які грали у фіналі Олімпіади-2024, господарками Монголією та збірною Бразилії, яка пройшла кваліфікацію.

При цьому в перший ігровий для себе день 24 червня Україна зіграє з Іспанією та Німеччиною, а 26 червня зустрінеться з Бразилією та Монголією.

Відповідно до формату, переможці чотирьох груп напряму попадуть до чвертьфіналів, а команди, що займуть другі-треті місця, стартують у плейоф з 1/8 фіналу. 27 червня відбудуться матчі 1/8 фіналу, 28 червня — чвертьфінали, а вирішальні матчі пройдуть 29 червня.

Україна повертається на чемпіонат світу, де не грала з 2019 року (пропустила чемпіонати світу 2022 та 2023 року). Загалом це буде шоста участь жіночої збірної на чемпіонаті світу 3х3, двічі українки завойовували нагороди.

Результати виступу жіночих збірних України на чемпіонатах світу 3х3:

  • 2012 – 4 місце
  • 2014 – 19 місце
  • 2016 – 2 місце
  • 2017 – 3 місце
  • 2019 – 14 місце

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.

Теги: баскетбол

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