Визначились потенційні суперники жіночої збірної України на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

Україна повертається на чемпіонат світу, де не грала з 2019 року

Світова першість пройде 23-29 червня в Улан-Баторі, Монголія

Жіночі збірні Бразилії, Латвії та Чилі завоювали останні три путівки до Монголії на чемпіонат світу за підсумками кваліфікаційного турніру, який на вихідних відбувся у Баку, Азербайджан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Світова першість пройде 23-29 червня в Улан-Баторі, Монголія. Там зіграють по 20 чоловічих та жіночих команд. Спершу кваліфікувались на чемпіонат світу господарі та 16 кращих збірних за світовим рейтингом (серед них і жіноча збірна України). Останні путівки розігрувались на відбірковому турнірі.

В жіночому турнірі за три путівки боролись Чилі, Латвія, Азербайджан, Тайвань, Бразилія та Єгипет. За підсумком групового етапу з боротьби вибули Тайвань і Азербайджан, в півфіналах Бразилія обіграла Єгипет 18:15, а Латвія здолала Чилі 19:12. Цими перемогами Бразилія та Латвія вийшли на чемпіонат світу.

В матчі за третю путівку на чемпіонат світу Чилі обіграли Єгипет 21:15.

В чоловічих змаганнях останні путівки на чемпіонат світу 3х3 через кваліфікацію завоювали Чорногорія, Канада та Великобританія.

Учасники чемпіонату світу серед жінок: Китай, Нідерланди, Франція, Іспанія, Німеччина, Канада, США, Польща, Італія, Чехія, Угорщина, Монголія, Україна, Австрія, Японія, Австралія, Мадагаскар, Бразилія, Латвія, Чилі.

Учасники чемпіонату світу серед чоловіків: Сербія, США, Франція, Німеччина, Литва, Австрія, Латвія, Німеччина, Бельгія, Монголія, Китай, Іспанія, Швейцарія, Пуерто-Ріко, Японія, Австралія, Мадагаскар, Чорногорія, Канада та Великобританія

Україна повертається на чемпіонат світу, де не грала з 2019 року (пропустила чемпіонати світу 2022 та 2023 року). Загалом це буде шоста участь жіночої збірної на чемпіонаті світу 3х3, двічі українки завойовували нагороди.

Результати виступу жіночих збірних України на чемпіонатах світу 3х3:

2012 – 4 місце

2014 – 19 місце

2016 – 2 місце

2017 – 3 місце

2019 – 14 місце

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.