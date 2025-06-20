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У фінальній серії НБА вперше з 2016 року відбудеться вирішальна сьома гра

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У фінальній серії НБА вперше з 2016 року відбудеться вирішальна сьома гра
Вирішальний матч «Оклахома-Сіті Тандер» – «Індіана Пейсерс» пройде в Оклахома-Сіті 23 червня
фото: Reuters

«Індіана» перемогла «Оклахому» та продовжила фінальну серію

У ніч на 20 червня відбувся шостий матч фінальної серії НБА. Про це повідомляє «Главком».

«Індіана» перемогла «Оклахому» – 91:108. Таким чином, «Пейсерс» зрівняли рахунок в серії – 3:3

Тепер у фінальній серії відбудеться сьомий матч, який визначить переможця сезону Національної баскетбольної асоціації.

Востаннє сьома гра фіналу плей-оф НБА проходила у 2016 році – тоді «Клівленд Кавальєрс» обіграв на виїзді «Голден Стейт Уорріорз» з рахунком 93:89.

Матч «Оклахома-Сіті Тандер» – «Індіана Пейсерс» пройде в Оклахома-Сіті 23 червня. Початок – о 3:00 за київським часом.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: баскетбол НБА

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