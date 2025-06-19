Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла у півфінал Жіночої серії

В півфіналі етапу Жіночої серії у Улан-Баторі збірна України зіграє проти Австралії

Жіноча збірна України 3х3 здобула перемогу над командою «Улан-Батор» в чвертьфіналі Жіночої серії в Улан-Баторі, Монголія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Україна важче почала матч і після першої третини гри програвала -3, але зуміла перехопити ініціативу, наступні три хвилини виграти 4:0 і вийти вперед за 3 хвилини до кінця – 7:6.

Далі українки продовжили контролювати хід гри і за 12 секунд до кінця вели 14:9, але господарки влучили дальній з фолом, реалізували два штрафних і повернули інтригу. Щоправда, Міріам Уро-Ніле, на якій сфолили на останніх секундах, не дала шансів Монголії на камбек, реалізувавши свої два штрафні – 16:13.

Катерина Коваль стала найрезультативнішою в команді, набравши 7 очок і зібравши 11 підбирань, у Міріам Уро-Ніле 6 очок.

В півфіналі етапу Жіночої серії у Улан-Баторі збірна України зіграє проти Австралії.

Жіноча серія 3x3. Чвертьфінал

Україна – Улан-Батор 16:13

Україна: Катерина Коваль 7 + 11 підбирань, Міріам Уро-Ніле 6, Дарʼя Дубнюк 0, Анжеліка Ляшко 3

Нагадаємо, жіноча збірна України 3х3 здобула перемогу в своєму другому матчі групового раунду Жіночої серії в Улан-Баторі, Монголія.

Наша команда з рахунком 21:8 здолала збірну Сінгапуру. Українська збірна контролювала гру від початку до завершення матчу, ефективно використовуючи свою перевагу в трисекундній. По 7 очок в складі нашої команди набрали Міріам Уро-Ніле та Катерина Коваль

Таким чином, здолавши на груповому раунді команди Німеччини та Сінгапуру, українська збірна виграла групу D та вийшла у чвертьфінал з першого місця.

В першому раунді плей-оф наша команда у четвер, 19 червня, протистоятиме другій команді групи В, в якій виступають Австрія, Філіппіни та місцева команда з Улан-Батору. Матч 1/4 фіналу відбудеться об 11:35.

Жіноча серія 3x3. Група D. Улан-Батор, Монголія

Сінгапур – Україна 8:21

Україна: Катерина Коваль 7, Міріам Уро-Ніле 7, Дарʼя Дубнюк 5, Анжеліка Ляшко 2

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