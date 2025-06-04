Легендарний центровий назвав свою версію топ-10 гравців НБА всіх часів

Шакіл О'Ніл: На першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Netflix

«На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен.

Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан», – сказав О'Ніл.

href="/sport/news/jahupova-vdruhe-pospil-vihrala-chempionat-ispaniji-z-basketbolu-1058395.html">вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Капітан жіночої збірної України і один з лідерів «Валенсії» Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Аліни Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також в минулому році вона вигравала Кубок Іспанії.

В цьому сезоні Ягупова зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце. Там у Ягупової 15 матчів, в яких вона набирала 11.1 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі за 29.6 хвилин в середньому на майданчику.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.