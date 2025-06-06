У НБА можуть з'явитися нові команди

На сьогодні до складу НБА входить 30 професійних клубів США і Канади

Адам Сільвер: Розширення у певному сенсі означає продаж акцій, якщо ви вірите у НБА, то вам необов'язково додавати партнерів

Комісіонер Національної баскетбольної асоціації (НБА) Адам Сільвер заявив, що влітку в лізі обговорять додавання нових команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sportsnet.

«У липні в Лас-Вегасі відбудуться збори власників, і на порядку денному буде питання про те, якою є їхня думка щодо розширення ліги. Ми маємо комітети, які вже обговорюють це. Але в мене таке відчуття, що на цій зустрічі вони дадуть вказівки мені та моїм колегам з офісу ліги, що ми маємо продовжити вивчення цього питання», – заявив Сільвер.

Він також не вважає, що у разі схвалення власників клубів, поява нових команд відбудеться автоматично.

«Як я вже говорив раніше, розширення у певному сенсі означає продаж акцій. І якщо ви вірите у НБА, вам необов'язково додавати партнерів. З іншого боку, ми визнаємо, що в США та в інших країнах недостатньо розвинені ринки, і я думаю, що тих місць, які заслуговують на присутність команд НБА, ймовірно, навіть якщо ми розширюватимемося, більше, ніж ми можемо опрацювати», – наголосив Сільвер.

На сьогодні до складу НБА входить 30 професійних клубів США і Канади.

Нагадаємо, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги.

«На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан», – сказав О'Ніл.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.