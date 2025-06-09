Міріам Уро-Ніле в п’яти матчах набрала 31 очко

Українка Міріам Уро-Ніле стала найкращою бомбардиркою кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу 3х3. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла до фінальної частини жіночого чемпіонату Європи-2025, здобувши путівку на континентальну першість за підсумком кваліфікаційного турніру в Бухаресті, Румунія.

Українки стали другими в групі, обігравши Туреччину, Сербію та Грецію і поступившись Угорщині. Путівку на чемпіонат Європи українки розігрували з другою командою групи А Латвією, в матчі з якою вирвали перевагу 15:14.

За підсумком кваліфікаційного турніру в Румунії кращим скорером стала Міріам Уро-Ніле, яка в п’яти матчах набрала 31 очко. Вона на 4 бала випередила Кеті Віхмане з Латвії (27 очок).

Анжеліка Ляшко набрала 22 очка і стала шостим скорером відбіркового турніру у Бухаресті, Дарія Дубнюк набрала 17 очок, а Тетяна Юркевічус записала до активу 11 очок.

Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3 відбудеться 5-7 вересня у столиці Данії, Копенгагені. Для жіночої збірної України це буде восьмий вихід до фінальної частини Євро.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.