Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Уро-Ніле стала найкращою бомбардиркою кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу 3х3

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Уро-Ніле стала найкращою бомбардиркою кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу 3х3
Міріам Уро-Ніле (праворуч) зробила вирішальний вклад в успіх України

Міріам Уро-Ніле в п’яти матчах набрала 31 очко

Українка Міріам Уро-Ніле стала найкращою бомбардиркою кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу 3х3. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла до фінальної частини жіночого чемпіонату Європи-2025, здобувши путівку на континентальну першість за підсумком кваліфікаційного турніру в Бухаресті, Румунія.

Українки стали другими в групі, обігравши Туреччину, Сербію та Грецію і поступившись Угорщині. Путівку на чемпіонат Європи українки розігрували з другою командою групи А Латвією, в матчі з якою вирвали перевагу 15:14.

За підсумком кваліфікаційного турніру в Румунії кращим скорером стала Міріам Уро-Ніле, яка в п’яти матчах набрала 31 очко. Вона на 4 бала випередила Кеті Віхмане з Латвії (27 очок).

Анжеліка Ляшко набрала 22 очка і стала шостим скорером відбіркового турніру у Бухаресті, Дарія Дубнюк набрала 17 очок, а Тетяна Юркевічус записала до активу 11 очок.

Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3 відбудеться 5-7 вересня у столиці Данії, Копенгагені. Для жіночої збірної України це буде восьмий вихід до фінальної частини Євро.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У головному поєдинку турніру в естонській столиці Таллінні «Тарту» в овертаймі переміг «Рейнар Халліку КК»
Двоє українcьких баскетболістів стали переможцями молодіжного чемпіонату Естонії
13 травня, 11:20
Нікола Йокіч повторив досягнення Вілта Чемберлена
Йокіч повторив унікальне досягнення легенди НБА
14 травня, 11:04
Лоренцо Рену помер від травм на місці ДТП
Євроліга прокоментувала загибель 17-річного баскетболіста
14 травня, 11:49
Шульга увійшов до переліку найкращих снайперів драфт-комбайну
Український баскетболіст пройде перегляд в топ-клубі НБА
15 травня, 20:52
У фіналі Західної конференції «Оклахома» зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз»
Визначилися всі півфіналісти плей-оф НБА: хто продовжить боротьбу за титул
19 травня, 10:21
29 травня Майкл Картер-Вільямс, якого НБА у 2014 році визнала «Новачком року», зустрінеться з Семом Хативом
Ексгравець НБА прокоментував свій дебют у боксі
19 травня, 11:57
Пустовий здобув другу нагороду MVP туру цього сезону
Український баскетболіст був визнаний найкращим гравцем туру в чемпіонаті Іспанії
26 травня, 12:37
50 Cent згенерував своє фото, яким поділився на сторінці у соціальних мережах
50 Cent потролив скандального репера P. Diddy на грі НБА
28 травня, 18:23
Зайона Вільямсона звинувачують у зґвалтуванні
Відомий адвокат відмовився вести справу акторки фільмів для дорослих проти зірки НБА
4 червня, 13:24

Новини

Уро-Ніле стала найкращою бомбардиркою кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу 3х3
Уро-Ніле стала найкращою бомбардиркою кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу 3х3
Росіянин, який допомагав шукати зниклого безвісти окупанта, здобув срібло Кубка світу
Росіянин, який допомагав шукати зниклого безвісти окупанта, здобув срібло Кубка світу
Роналду назвав клуб, де він продовжить кар'єру
Роналду назвав клуб, де він продовжить кар'єру
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завоювала путівку на чемпіонат Європи
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завоювала путівку на чемпіонат Європи
Збірна України із сокки закінчила виступи на Євро-2025
Збірна України із сокки закінчила виступи на Євро-2025
Пішов з життя екстренер «Динамо»
Пішов з життя екстренер «Динамо»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 червня: ситуація на фронті
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 червня 2025
52K
Прем'єра в Театрі Франка. На велику сцену вперше вийшов нащадок легендарної династії акторів
40K
Максимум тиждень? Ексміністр оборони Великої Британії оцінив готовність Європи протистояти Росії
20K
Верховний суд може переглянути результати виборів у Польщі
15K
Відомий історик спрогнозував, коли можна чекати на перемир’я з Росією

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua