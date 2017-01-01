Джима візьме участь в індивідуальній гонці в Естерсунді

До основної команди також приєдналася Меркушина

Українська біатлоністка Юлія Джима візьме участь в індивідуальній гонці першого етапу Кубка світу, який пройде 29 листопада в Естерсунді. Про це повідомляє Федерація біатлону України. Через проблеми зі здоров'ям 27-річна спортсменка не виступала на чемпіонаті в Норвегії і перших гонках в Швеції. Що стосується інших спортсменок, то Анастасія



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Юлія Джима

До основної команди також приєдналася Меркушина

Українська біатлоністка Юлія Джима візьме участь в індивідуальній гонці першого етапу Кубка світу, який пройде 29 листопада в Естерсунді.

Про це повідомляє Федерація біатлону України.

Через проблеми зі здоров'ям 27-річна спортсменка не виступала на чемпіонаті в Норвегії і перших гонках в Швеції.

Що стосується інших спортсменок, то Анастасія Меркушина, яка бігла спринт на етапі Кубка IBU в Норвегії, вже приєдналася до команди в Естерсунді.

Ольга Абрамова і Юлія Журавок поки залишаться в розташуванні команди «Б».