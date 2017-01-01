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    Джима візьме участь в індивідуальній гонці в Естерсунді

    До основної команди також приєдналася Меркушина
    Українська біатлоністка Юлія Джима візьме участь в індивідуальній гонці першого етапу Кубка світу, який пройде 29 листопада в Естерсунді. Про це повідомляє Федерація біатлону України. Через проблеми зі здоров'ям 27-річна спортсменка не виступала на чемпіонаті в Норвегії і перших гонках в Швеції. Що стосується інших спортсменок, то Анастасія
    • Вчора, 12:37
    • Розсилка
    Юлія Джима
    Юлія Джима

    До основної команди також приєдналася Меркушина

    Українська біатлоністка Юлія Джима візьме участь в індивідуальній гонці першого етапу Кубка світу, який пройде 29 листопада в Естерсунді.

    Про це повідомляє Федерація біатлону України.

    Через проблеми зі здоров'ям 27-річна спортсменка не виступала на чемпіонаті в Норвегії і перших гонках в Швеції.

    Що стосується інших спортсменок, то Анастасія Меркушина, яка бігла спринт на етапі Кубка IBU в Норвегії, вже приєдналася до команди в Естерсунді.

    Ольга Абрамова і Юлія Журавок поки залишаться в розташуванні команди «Б».

    біатлон
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