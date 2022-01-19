Українка Костюк з рекордом вийшла в третє коло Australian Open

Киянка вдруге в кар’єрі пройшла друге коло змагань на австралійському мейджорі

Марта Костюк повторила особисте досягнення на Відкритому чемпіонаті Австралії. В другому колі вона зустрічалася з 32-ю сіяною іспанкою Сарою Соррібес-Тормо і за дві з половиною години змогла змусити суперницю капітулювати – 7:6 (5), 6:3.

Під час першого сету киянка програла дві свої подачі і поступалася 0:3 і 3:5. Втім, зуміла схилити шальки терезів на свою користь.

Вихід до третього кола на Australian Open – поки що найвище досягнення Костюк. Її наступної суперницею стане шоста ракетка світу Паула Бадоса, яка легко здолала Паулу Тревізан – 6:0, 6:3.

Суперниці зустрічалися в Мельбурні два роки тому й іспанка взяла гору в двох сетах.

До третього кола турніру пройшла й Еліна Світоліна. Її суперниця, Армоні Тан, не змогла дограти матч через травму.