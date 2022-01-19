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    Суперниця Світоліної на Australian Open залишила корт на інвалідному візку. Українка перемогла

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    Еліна Світоліна впевнено вийшла до третього кола на австралійському мейджорі - Суперниця Світоліної на Australian Open залишила корт на інвалідному візку. Українка перемогла
    Еліна Світоліна впевнено вийшла до третього кола на австралійському мейджорі
    фото з відкритих джерел

    В третьому колі наша тенісистка зустрінеться з білорускою Вікторіюєю Азаренко

    Еліна Світоліна впевнено подолала другого коло Відкритого чемпіонату Австралії. Українська тенісистка зустрічалася з тенісисткою Армоні Тан. Суперниці виграли по одному сету, а у вирішальній партії француженку схопили сильні судоми і вона залишила корт на інвалідному візку – 6:3, 5:7, 5:1 (відмова).

    «Жахливо, коли спортсмен травмується під час змагань. Сподіваюся, що Армоні скоро повернеться на корти, – сказала після матчу світоліна. – На початку матчу я дуже добре грала, але потім Тан ускладнила мені завдання. У третьому сеті було важливо просто перезавантажитись, щоб голова була ясною. Я знайшла потрібну гру, а суперниця, на жаль, не змогла показати все, на що здатна. Тяжко було бачити, як усе для неї закінчилося. Сподіваюся, що в наступному поєдинку проти Вікторії Азаренко я зіграю краще. З нею ми багато грали і поодинці, і в парі, і тренувалися разом. Ми добре знаємо гру один одного, тому поєдинок буде цікавим. Це буде випробування і я на нього чекаю».

    Раніше Світоліна з Азаренко грали чотири рази і українка не здобула жодної перемоги.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Вікторія Азаренко
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    Суперниця Світоліної на Australian Open залишила корт на інвалідному візку. Українка перемогла