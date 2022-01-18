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    Невакцинований Джокович ризикує пропустити ще два надважливі турніри

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    Новаку Джоковичу, ймовірно, доведеться вакцинуватися - Невакцинований Джокович ризикує пропустити ще два надважливі турніри
    Новаку Джоковичу, ймовірно, доведеться вакцинуватися
    фото з відкритих джерел

    Сербу доведеться зробити щеплення проти коронавірусу

    Перша ракетка світу Новак Джокович, якого депортували з Австралії, ризикує не зіграти на Відкритих чемпіонатах Франції та Італії. Представники влади цих країн вже зробили заяви, що на участь у змаганнях будуть допущені лише вакциновані тенісисти.

    У Франції спортсмени мають надати сертифікат про вакцинацію. Про це повідомила міністр спорту країни Роксана Марасіняню.

    Директор турніру в Римі Серджіо Пальмієлі, в свою чергу, розкритикував сербського тенісиста. Джокович не є взірцем для наслідування молодих гравців. Він дуже суперечлива людина. Новак зможе взяти участь у нашому турнірі лише за умови виконання всіх правил», – наводить слова Пальмієрі італійський тенісний оглядач Луїджі Гатто у своєму «твіттері».

    Нагадаємо, Джокович намагався виступити на Australian Open, надавши медичне відведення, яке дозволяє не вакцинуватися від коронавірусу, але йому анулювали австралійську візу та депортували.

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    Теги: теніс Новак Джокович
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    Невакцинований Джокович ризикує пропустити ще два надважливі турніри