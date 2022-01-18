Невакцинований Джокович ризикує пропустити ще два надважливі турніри

Сербу доведеться зробити щеплення проти коронавірусу

Перша ракетка світу Новак Джокович, якого депортували з Австралії, ризикує не зіграти на Відкритих чемпіонатах Франції та Італії. Представники влади цих країн вже зробили заяви, що на участь у змаганнях будуть допущені лише вакциновані тенісисти.

У Франції спортсмени мають надати сертифікат про вакцинацію. Про це повідомила міністр спорту країни Роксана Марасіняню.

Директор турніру в Римі Серджіо Пальмієлі, в свою чергу, розкритикував сербського тенісиста. Джокович не є взірцем для наслідування молодих гравців. Він дуже суперечлива людина. Новак зможе взяти участь у нашому турнірі лише за умови виконання всіх правил», – наводить слова Пальмієрі італійський тенісний оглядач Луїджі Гатто у своєму «твіттері».

Нагадаємо, Джокович намагався виступити на Australian Open, надавши медичне відведення, яке дозволяє не вакцинуватися від коронавірусу, але йому анулювали австралійську візу та депортували.