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    Джокович зіграє в Австралії без щеплення від коронавірусу

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    Новак Джокович принципово не вакцинується від коронавірусу - Джокович зіграє в Австралії без щеплення від коронавірусу
    Новак Джокович принципово не вакцинується від коронавірусу
    фото з відкритих джерел

    Першій ракетці світу дозволили виступити на першому мейджорі в році

    Серб Новак Джокович зможе взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії. Перша ракетка світу отримала дозвіл відвідати Зелений континент, не дивлячись на відсутність щеплення від коронавірусу.

    «Всіх з Новим роком! Бажаю всім вам здоров'я, кохання та щастя. Нехай ви відчуєте любов та повагу до всього живого на нашій чудовій планеті. Вперед, 2022-й», – написав Джокович у соцмережах.

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    Допис, поширений Novak Djokovic (@djokernole)

    Новак Джокович є дев’ятиразовим переможцем чемпіонату Австралії. У Мельбурні він перемагав останні три роки.

    Australian Open візьме старт 17 січня.

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    Теги: теніс Новак Джокович
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    Джокович зіграє в Австралії без щеплення від коронавірусу