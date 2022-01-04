Джокович зіграє в Австралії без щеплення від коронавірусу

Новак Джокович принципово не вакцинується від коронавірусу

Першій ракетці світу дозволили виступити на першому мейджорі в році

Серб Новак Джокович зможе взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії. Перша ракетка світу отримала дозвіл відвідати Зелений континент, не дивлячись на відсутність щеплення від коронавірусу.

«Всіх з Новим роком! Бажаю всім вам здоров'я, кохання та щастя. Нехай ви відчуєте любов та повагу до всього живого на нашій чудовій планеті. Вперед, 2022-й», – написав Джокович у соцмережах.

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Новак Джокович є дев’ятиразовим переможцем чемпіонату Австралії. У Мельбурні він перемагав останні три роки.

Australian Open візьме старт 17 січня.