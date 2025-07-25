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Дзюдоїстка Цуркан виборола золото Європейського юнацького олімпійського фестивалю

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Дзюдоїстка Цуркан виборола золото Європейського юнацького олімпійського фестивалю
Спортсменка провела чудові чотири сутички – і всі завершила достроково

Цуркан: Ця медаль – для моєї країни, для моєї сім’ї

16-річна дзюдоїстка Іларія Цуркан – лідерка світового рейтингу серед кадетів у ваговій категорії до 63 кг – підтвердила свій статус на XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп’є. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Спортсменка провела чудові чотири сутички – і всі завершила достроково. У фіналі українка здолала суперницю з Туреччини завдяки больовому прийому за руку, принісши Україні третю золоту медаль.

«Я відчуваю радість, що змогла завоювати золото Фестивалю. Ця медаль – для моєї країни, для моєї сім’ї», – ділиться емоціями спортсменка після тріумфу.

Попри перемогу, шлях до золота не був легким. Іларія зізнається: перед стартовим виходом на татамі відчувала певний тиск, але з кожною наступною сутичкою діяла все впевненіше:

«Перша зустріч з суперником завжди напружена і я трошки нервувала перед нею. Але всі наступні сутички пройшли добре, я впевнено виходила на татамі і боролася. Слабких суперників на такому рівні немає, кожен своєрідний».

Уже зараз Іларія демонструє впевненість і зрілість, а її мрії – амбітні та надихаючі:

«Я мрію взяти участь в Олімпійських іграх і здобути перемогу. Мрію стати легендою, здобувати багато медалей – звісно, бажано золотих, щоб діти дивилися на мої успіхи і рівнялися на мене».

Нагадаємо, український дзюдоїст Хазар Гейдаров виборов золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг на XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп’є.

Юний спортсмен продемонстрував чудову боротьбу під час свого турнірного шляху, почавши з 1/8 фіналу й не залишивши шансів жодному з опонентів. У фіналі українець зустрівся з першим номером світового рейтингу серед кадетів з Азербайджану. Попри іменитість суперника, Хазар повністю контролював хід сутички, заробив «Ваза-арі», а згодом зробив ще й кидок на «Юко», впевнено довівши справу до перемоги.

«Я дуже радий, тому що ЄЮОФ – дуже важлива для мене подія. Я сильно готувався до цих змагань, і все вийшло», – поділився враженнями золотий медаліст після нагородження.

Теги: дзюдо спорт

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