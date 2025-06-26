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Одна звичка допоможе жити довше, і це не спорт – The Mirror

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Харчові звички друзів можуть мати більший вплив, ніж здається
фото із відкритих джерел

Експерт довголіття каже, що «заразна» звичка може допомогти людям «дожити до 100 років»

Експерт з довголіття Ден Бюттнер, який присвятив свою кар'єру вивченню звичаїв людей із шести загадкових «Блакитних зон» по всьому світу, виділив несподівану звичку, що може допомогти жити довше. Про це пише «Главком» із посиланням на The Mirror.

Що відомо про «блакитні зони»

Блакитні зони – це місця на планеті, де люди, як повідомляється, «у 10 разів частіше доживають до 100 років» порівняно з жителями США. До визнаних Блакитних зон входять Лома Лінда в Каліфорнії, Ікарія в Греції, Окінава в Японії, Сардинія в Італії, Нікоя в Коста-Ріці, а нещодавно до них приєднався і Сінгапур.

Раніше Бюттнер наголошував на важливості регулярної фізичної активності, збільшення споживання рослинної їжі та навіть присвячення більшого часу садівництву як ключових факторів довгого життя. Однак він визнає складність послідовного дотримання таких практик. Саме тому він тепер підтримує іншу стратегію, яка може значно покращити шанси на здорове старіння. Треба просто оточити себе людьми, які дотримуються здорового способу життя. За його словами, «здорова» поведінка є дуже «заразною».

«Один з найбільших міфів полягає в тому, що ми можемо сісти на дієту, щоб харчуватися здоровіше для довголіття, і це не вдається всім. Але що ми точно знаємо, працює, так це оточення себе кількома людьми, які, як ми знаємо, харчуються здорово. Ми знаємо, що звички, пов'язані зі здоров'ям, заразні. Іншими словами, якщо ви п'єте, вживаєте наркотики, сидите, їсте сосиски і п'єте газовану воду, і я проводжу з вами час, то я набагато частіше переймаю ці звички» – каже Ден Бюттнер.

Нагадаємо, у пошуках способів зберегти гостроту розуму та знизити ризик деменції, часто йдеться про дієту чи ігри для пам'яті. Однак, за словами доктора Авініша Редді, лікаря-довголітариста, існує щоденна практика, яка «дуже недооцінюється», але має сильний вплив на здоров'я мозку – це регулярні фізичні вправи.

До слова, нова фітнес-методика з Японії захоплює увагу у всьому світі. Проста, але несподівано ефективна японська ходьба обіцяє жироспалювальний ефект лише за пів години – і без складних пристроїв.

 

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Теги: довголіття здоров'я спорт

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