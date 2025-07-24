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Помер легендарний американський реслер Халк Хоган

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Помер легендарний американський реслер Халк Хоган
Халк Хоган був одним із популяризаторів реслінгу
фото: Reuters

Серце реслера перестало битися, коли він перебував удома у Флориді (США)

Культовий американський актор і реслер Халк Хоган (справжнє ім'я Террі Джин Боллеа) пішов із життя у віці 71 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

За інформацією джерела, серце реслер перестало битися, коли він перебував удома, у Флориді (США).

Крім яскравої кар'єри в реслінгу, Халк Хоган був також зіркою фільмів «Роккі 3», «Грім у раю», «Коммандо з передмістя».

Декілька тижнів тому дружина Хогана Скай спростувала чутки про те, що він перебуває в комі, заявивши, що його серце в хорошому стані після операції. Тоді ж у ЗМІ з'являлася інформація про те, що реслер страждає від ускладнень після операції на шиї, яку переніс у травні.

Халк Хоган був одним із популяризаторів реслінгу. Завдяки йому цей вид спорту у США почали дивитися всією родиною.

Піку популярності Хоган досяг у середині 1980-х у WWF та другій половині 1990-х у WCW. У 2005 році його було введено до зали слави WWE. Був 12-разовим чемпіоном світу у важкій вазі.

У 2024 році Халк виступив на з'їзді республіканського національного комітету, підтримавши президентську кандидатуру Дональда Трампа.

Нагадаємо, 11 травня помер легендарний 60-річний американський професійний реслер Терренс Майкл Бранк, більш відомий під ринг-неймом Сабу.

Сабу був племінником іншого легендарного хардкорного реслера з Детройта – Шейха. Він розпочав кар’єру в реслінгу у 1985 році, виступаючи на території Середнього Заходу США.

Після короткого періоду участі в WWE та кількох виступів у японському промоушені FMW, Сабу приєднався до Extreme Championship Wrestling (ECW) у середині 1990-х. Там він швидко став однією з ключових фігур хардкорного стилю.

Його ризикований стиль боротьби залишив помітний слід у реслінгу. Славу йому принесла ворожнеча з Робом Ван Дамом і Тезом.

У 2006 році Сабу також провів пам’ятний матч проти Джона Сіни на шоу WWE Vengeance, який запам'ятався ефектним «лег дропом» через коментаторський стіл.

Теги: спорт смерть реслінг

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