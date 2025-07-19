Усик нагадав світові про війну в Україні

Усик: Це ще один шанс сказати світові, що коїться в Україні

Усик: «Росія вбиває моїх співгромадян, руйнує домівки, школи, лікарні – цивільну інфраструктуру. Це не військові об’єкти»

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик щоразу використовує публічні майданчики, аби привернути увагу до війни в Україні. Напередодні бою за звання абсолютного чемпіона світу проти Даніеля Дюбуа він знову засудив злочини Росії, пише «Главком» з посиланням на Ready to Fight.

Медіатиждень у Лондоні боксер розпочав із символічної акції – презентації відновленої мозаїки «Боривітер» на Трафальгарській площі. Таким чином Усик нагадав міжнародній спільноті про трагедії, які щодня відбуваються на його батьківщині.

«Це ще один шанс сказати світові, що коїться в Україні. Росія вбиває моїх співгромадян, руйнує домівки, школи, лікарні – цивільну інфраструктуру. Це не військові об’єкти. Я хочу, щоб люди відкрили очі: Росія прагне не лише Україну, вона хоче заволодіти всім світом», – наголосив Усик.

Раніше ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) звернулася до чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика в день бою-реваншу з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Як інформує «Главком», в офіційному Telegram-каналі СБУ було опубліковане спільне фото Усика з головою Служби безпеки України Василем Малюком та додано текст на підтримку українського боксера перед поєдинком із британцем.

«Уся Україна сьогодні з тобою, чемпіоне! Олександре, сьогодні в рингу ти не просто боєць, а приклад для усієї України, яка так само ніколи не здається.

Нгадаємо, реванш Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

В Україні транслятором бою Усик – Дюбуа буде сервіс Megogo. Подивитися історичний вечір боксу можна буде за підписками «Максимальна», «Оптимальна», «Спорт» (розділ «Єдиноборства»), «Megopack XL».

Також бій Усик – Дюбуа транслюватиме DAZN. Для перегляду потрібно мати підписку на сервіс, а потім потрібно буде придбати PPV.