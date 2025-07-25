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Важкоатлетка Малащук здобула три золота юніорського чемпіонату Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Важкоатлетка Малащук здобула три золота юніорського чемпіонату Європи
Українка перемогла у ривку, поштовху та стала чемпіонкою у двоборстві із сумою 169 кг
фото: Федерація важкої атлетики України

Катерина Малащук тріумфувала у віковій групі до 17 років у вазі до 48 кг  

Юна українська важкоатлетка стала абсолютною чемпіонкою Європи серед юніорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

У віковій групі до 17 років у вазі до 48 кг тріумфувала Катерина Малащук.

Українка перемогла у ривку, зафіксувавши 76 кг, у поштовху – з результатом 93 кг, та стала чемпіонкою у двоборстві із сумою 169 кг.

У обох вправах і багатоборстві Малащук встановила нові рекорди Європи у цій віковій групі.

Виступала тут ще одна українка – Ірина Гапій. Вона посіла 5 позицію з сумою 147 кг.

Як повідомлялося, Україна відкрила лік нагородам юніорського чемпіонату Європи з важкої атлетики.

Юнаки та дівчата вікових груп до 15 та до 17 років змагаються у іспанському Мадриді.

Відкривали змагання дівчата U-15 у ваговій категорії до 40 кг. Успішно тут виступила юна українка Олена Михалюк.

У ривку вона стала другою, зафіксувавши 55 кг, у поштовху здобула мале золото – 70 кг. За сумою двоборства (125 кг) Михалюк стала чемпіонкою Європи.

Нагадаємо, Україна здобула перше золото на XVIIІ літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Плавець Макар Яхно переміг на дистанції 1500 метрів вільним стилем з результатом 15:45.60. Українець лідирував з перших метрів запливу і до фінішу, випередивши срібного призера з Ізраїлю на 5 сек.

Теги: важкоатлетка важка атлетика спорт

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