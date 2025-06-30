Євро з плавання до 23 років: Україна здобула вісім нагород

Україна завершила турнір з 7 срібними та 1 бронзовою нагородами

Змагання стали заключним відбірковим турніром до Чемпіонату світу з водних видів спорту

У словацькому Шаморіні завершився чемпіонат Європи з плавання серед спортсменів до 23 років, який проводився вдруге в історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Ці змагання також стали заключним відбірковим турніром до Чемпіонату світу з водних видів спорту-2025.

Національна збірна України завершила турнір, здобувши 8 нагород – 7 срібних та 1 бронзову:

Олександр Желтяков став дворазовим срібним призером – на дистанціях 100 м та 200 м на спині.

Владислав Бухов поповнив скарбничку України двома срібними нагородами – у запливах на 50 м вільним стилем і батерфляєм.

Володимир Лісовець теж здобув два срібла – на 50 м і 100 м брасом.

Вадим Науменко фінішував другим на дистанції 200 м комплексом.

Максим Овчінніков виборов бронзову нагороду на дистанції 200 м брасом.

Нагадаємо, українські юніори тріумфували на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

Упродовж 23-29 червня в столиці Греції Афінах проходив чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів-2025. Участь у цьогорічному турнірі взяли 176 спортсменів із 27 країн.

Україну представляли 13 талановитих спортсменів – 11 досвідчених атлетів і двоє дебютантів: Вероніка Андращук та Назарій Кононенко.

Наша команда знову продемонструвала найвищий рівень майстерності, витримки та командного духу.

У доробку українських юніорів 12 медалей: 6 золотих, 3 срібних та 3 бронзові.