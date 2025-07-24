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Гейдаров виборов золото Європейського юнацького олімпійського фестивалю

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Гейдаров виборов золото Європейського юнацького олімпійського фестивалю
Мрією Хазара є олімпійське «золото»

Перемога Гейдарова привернула увагу навіть журналістів з Азербайджану

Український дзюдоїст Хазар Гейдаров виборов золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг на XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп’є. Це друга нагорода найвищого ґатунку в активі нашої збірної на ЄЮОФ-2025, повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Юний спортсмен продемонстрував чудову боротьбу під час свого турнірного шляху, почавши з 1/8 фіналу й не залишивши шансів жодному з опонентів. У фіналі українець зустрівся з першим номером світового рейтингу серед кадетів з Азербайджану. Попри іменитість суперника, Хазар повністю контролював хід сутички, заробив «Ваза-арі», а згодом зробив ще й кидок на «Юко», впевнено довівши справу до перемоги.

«Я дуже радий, тому що ЄЮОФ – дуже важлива для мене подія. Я сильно готувався до цих змагань, і все вийшло», – поділився враженнями золотий медаліст після нагородження.

Найскладнішим поєдинком змагань спортсмен назвав чвертьфінал, де довелося не лише атакувати, а й вміло захищатися:

«Друга сутичка була найважчою – це була 1/4 фіналу. Я вів «Ваза-арі», але залишалася ще хвилина. Міг отримати третє «шидо», але грамотно відстояв. У фіналі вже почувався спокійно: я знав суперника, готувався до нього, тож все вийшло».

Перемога Хазара привернула увагу навіть журналістів з Азербайджану.

«Після фіналу до мене підійшли медіа з Азербайджану – були дуже здивовані, що я, українець з азербайджанським корінням, переміг їхнього спортсмена. Я пояснив, що народився і виріс в Україні, і для мене велика гордість представляти саме Україну і принести перемогу для неї», – розповів Хазар.

Мрією Хазара є олімпійське «золото». ЄЮОФ став важливим кроком на цьому шляху:

«Я вже відчув, як це – виступати на таких престижних змаганнях. Тут зовсім інша атмосфера, особлива аура. Дуже приємно, що мене підтримували представники НОК України. На інших змаганнях немає схожої атмосфери».

Нагадаємо, Україна здобула перше золото на XVIIІ літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Плавець Макар Яхно переміг на дистанції 1500 метрів вільним стилем з результатом 15:45.60. Українець лідирував з перших метрів запливу і до фінішу, випередивши срібного призера з Ізраїлю на 5 сек.

Теги: дзюдо спорт

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