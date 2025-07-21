Онофрійчук виграла Кубок світу з художньої гімнастики у багатоборстві

До бронзи у багатоборстві 17-річна гімнастка додала ще два срібла

Онофрійчук здобула три нагороди заключного етапу Кубка світу

Таїсія Онофрійчук з трьома медалями завершила виступ на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в італійському Мілані. Про це повідомляє «Главком».

До бронзи у багатоборстві 17-річна гімнастка додала ще два срібла: у фіналі зі стрічкою (28,250 бала) та фіналі з обручем (30,000 бала).

Також Таїсія стала володаркою Кубка світу 2025 у багатоборстві за сумою балів (135), набраних на трьох етапах Кубка світу, що проводились у цьому році.

Нагадаємо, Україна здобула другу золоту медаль на Всесвітній Літній Універсіаді.

У ваговій категорії до 58 кг медаль здобув тхеквондист Максим Маненков. Його колега Кирило Гурнов у вазі до 80 кг став бронзовим призером.

У здобутку української команди вже сім нагород різного гатунку.

Максим Маненков зізнався, що на успіх його надихнула перемога боксера Олександра Усика: «Донт пуш зе хорсес. Ціль була показати, що я найкращий у своїй ваговій на цьому турнірі. Це як підготовчий крок до чемпіонату світу, який відбудеться через два місяці».

Кирило Гурнов, учасник збірної України з тхеквондо прокоментував свою бронзову нагороду: «Кожен спортсмен сподівається на золото і прагне його отримати, але медаль на такому чемпіонаті високого рівня це також значне досягнення».

Анна Максименко, яка у складі української жіночої команди шпажисток посіла 5 місце відзначила: «Ми з командою, мені здається, могли б претендувати і на призові місця: 1, 2, 3 місце. Але так склалося, не вийшло побороти команду Кореї».