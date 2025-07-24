Кохан здобув золото Універсіади

У збірної України після тижня змагань 11 нагород та сьоме місце у медальному заліку Універсіади-2025

Михайло Кохан став чемпіоном Всесвітньої літньої Універсіади 2025. Про це повідомляє «Главком».

Український легкоатлет здобув золото у метанні молота. У своїй найкращій, четвертій спробі наш бронзовий призер Олімпіади-2024 метнув молот на 77,10 м. Срібло виборов Мерлін Гуммель з Німеччини (77.03 м), бронза у італійця Джорджіо Олів’єрі (73.78 м).

У збірної України після тижня змагань 11 медалей та сьоме місце у медальному заліку Універсіади-2025.

Змагання 2025 FISU World University Games Summer триватимуть до 27 липня.

Нагадаємо, український дзюдоїст Хазар Гейдаров виборов золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг на XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп’є. Це друга нагорода найвищого ґатунку в активі нашої збірної на ЄЮОФ-2025.

Юний спортсмен продемонстрував чудову боротьбу під час свого турнірного шляху, почавши з 1/8 фіналу й не залишивши шансів жодному з опонентів. У фіналі українець зустрівся з першим номером світового рейтингу серед кадетів з Азербайджану. Попри іменитість суперника, Хазар повністю контролював хід сутички, заробив «Ваза-арі», а згодом зробив ще й кидок на «Юко», впевнено довівши справу до перемоги.

Як повідомлялося, українська шпажистка Влада Харькова сенсаційно здобула золото чемпіонату світу з фехтування.

У фіналі українка у напруженому поєдинку з рахунком 15-14 здолала олімпійську чемпіонку Катріну Лехіс.

Ця нагорода стала першою для України на світовій першості, яка триває у Тбілісі (Грузія).

У 1/2 фіналу українка Харькова теж з рахунком 15-14 здолала першого номера світового рейтингу та чемпіонку світу 2022 року Се Ру Сонг.

Нагадаємо, Харькова провела чудовий змагальний день і дісталася до півфіналу, гарантувавши собі щонайменше бронзу світової першості.

На шляху до півфіналу чемпіонка Європи-2022 здолала у непростих матчах Фіону Гатц, Джулію Карон, Бланку Віраг Надь та Елоїз Ванриссель.