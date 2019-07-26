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    Екс-футболіст «Шахтаря» переховував у себе сербського найманця, який воював на боці «ДНР»

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    Євген Бредун - не просто зрадник, а посіпака терористів - Екс-футболіст «Шахтаря» переховував у себе сербського найманця, який воював на боці «ДНР»
    Євген Бредун - не просто зрадник, а посіпака терористів
    Скрін-шот

    Таємницею поділився сам бойовик

    Сербський терорист Деян Беріч, якого Росія намагається видати в ОБСЄ за журналіста, розповів, що в 2014 році український футболіст Євген Бредун ховав його від Збройних сил України.

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    Відповідне повідомлення і відео Беріч розмістив на своїй сторінці в російській соцмережі.

    bredun
    Сербський терорист зробив невдаху-футболіста відомим

    За словами Беріча, Євген Бредун ховав його в стрип-барі, сам футболіст розповів на камеру, що про це його попрохали «соратники», а з сербським бойовиком вони познайомилися в Харкові.

    Євген Бредун – уродженець Краматорська, є майстром спорту України міжнародного класу. За свою кар'єру він встиг зіграти за десяток українських футбольних клубів, серед яких «Шахтар», «Ільїчьовєц», «Металург» (Запоріжжя) та «Зоря». Після анексії Криму Росією грав за севастопольський окупантської клуб «СКЧФ». За інформацією ЗМІ з окупованих територій, Бредун отримав російський паспорт.

    Деян Беріч – сербський військовий злочинець, який з 2014 року воює на Донбасі снайпером. Зараз МЗС Російської Федерації намагається видати його в ОБСЄ за сербського журналіста.

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    ОБСЄ ДНР ФК «Шахтар» злочинець Євген Бредун
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