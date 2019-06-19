Фонсека хоче забрати півзахисника «Шахтаря» до «Роми»
Віктор Коваленко
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Тренер римлян Паулу Фонсека має намір укласти угоду з Віктором Коваленком
Головний тренер «Роми» Паулу Фонсека має намір запросити до римського клубу українського півзахисника «Шахтаря» Віктора Коваленка. Про ц повідомляє Calciomercato.
Чинна угода Коваленка з «гірниками» добігає кінця за рік. Трансфер може обійтися в 8 мільйонів євро.
Раніше Паулу Фонсека залишив тренерську посаду в «Шахтарі» після трьох років роботи та очолив «Рома».
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