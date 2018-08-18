Екс-захисник «Ювентуса» Тейшейра увійшов до тренерського штабу «Карпат»
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Дімаш Тейшейра
За збірну Португалії Тейшейра провів 44 матчі
У тренерський штаб «Карпат» увійшов 49-річний португалець Дімаш Тейшейра.
Дімаш за свою ігрову кар'єру виступав за «Бенфіку», «Ювентус», «Фенербахче», «Стандард» і «Спортинг».
За збірну Португалії Тейшейра провів 44 матчі.
Раніше «Карпати» очолив екс-асистент Моурінью Жозе Мораїш.
Раніше з «Карпатами» припинив співпрацю Олег Бойчишин.
Тренерський штаб Карпат поповнив Дімаш Тейшейра - відомий у минулому португальський захисник Ювентуса та Бенфіки pic.twitter.com/xFgyyCNqYW— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 18 августа 2018 г.
Після четвертого туру «Карпати» займають восьме місце в турнірній таблиці, маючи чотири очка в активі.
17-го серпня «Карпати» проведуть матч 5-го туру проти «Десни».