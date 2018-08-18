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    Екс-захисник «Ювентуса» Тейшейра увійшов до тренерського штабу «Карпат»

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    Дімаш Тейшейра - Екс-захисник «Ювентуса» Тейшейра увійшов до тренерського штабу «Карпат»
    Дімаш Тейшейра

    За збірну Португалії Тейшейра провів 44 матчі

    У тренерський штаб «Карпат» увійшов 49-річний португалець Дімаш Тейшейра.

    Дімаш за свою ігрову кар'єру виступав за «Бенфіку», «Ювентус», «Фенербахче», «Стандард» і «Спортинг».

    За збірну Португалії Тейшейра провів 44 матчі.

    Раніше «Карпати» очолив екс-асистент Моурінью Жозе Мораїш.

    Раніше з «Карпатами» припинив співпрацю Олег Бойчишин.

    Після четвертого туру «Карпати» займають восьме місце в турнірній таблиці, маючи чотири очка в активі.

    17-го серпня «Карпати» проведуть матч 5-го туру проти «Десни».

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