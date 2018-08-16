Офіційно. «Карпати» звільнили головного тренера
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Олег Бойчишин
45-річний фахівець очолив львівський клуб в листопаді 2017 року і працював виконуючим обов'язки головного тренера
Український фахівець Олег Бойчишин припинив співпрацю з «Карпатами».
Дане рішення затвердив віце-президент львів'ян Олег Смалійчук.
Причини не повідомляються.
45-річний фахівець очолив львівський клуб в листопаді 2017 року і працював виконуючим обов'язки головного тренера.
Після четвертого туру «Карпати» займають восьме місце в турнірній таблиці, маючи чотири очка в активі.
Олег Бойчишин залишає посаду головного тренера— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 16 августа 2018 г.
Олег Бойчишин більше не виконує обов’язки головного тренера «Карпат» - відповідне рішення ухвалив віце-президент «левів» Олег Смалійчук. pic.twitter.com/rXBZPDTNDl