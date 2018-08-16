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    Офіційно. «Карпати» звільнили головного тренера

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    Олег Бойчишин - Офіційно. «Карпати» звільнили головного тренера
    Олег Бойчишин

    45-річний фахівець очолив львівський клуб в листопаді 2017 року і працював виконуючим обов'язки головного тренера

    Український фахівець Олег Бойчишин припинив співпрацю з «Карпатами».

    Дане рішення затвердив віце-президент львів'ян Олег Смалійчук.

    Причини не повідомляються.

    45-річний фахівець очолив львівський клуб в листопаді 2017 року і працював виконуючим обов'язки головного тренера.

    Після четвертого туру «Карпати» займають восьме місце в турнірній таблиці, маючи чотири очка в активі.

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