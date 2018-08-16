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    Офіційно. Новим головним тренером «Карпат» став колишній асистент Жозе Моурінью

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    <span>Віце-президент львів'ян Олег Смалійчук та новий головний тренер&nbsp;Жозе Мануель Феррейра де Мораіш</span> - Офіційно. Новим головним тренером «Карпат» став колишній асистент Жозе Моурінью
    Віце-президент львів'ян Олег Смалійчук та новий головний тренер Жозе Мануель Феррейра де Мораіш

    Деталі контракту не повідомляються

    «Карпати» оголосили про призначення нового головного тренера.

    Керувати львівським клубом тепер буде португалець Жозе Мораіш.

    Його помічників представлять пізніше.

    Деталі контракту не повідомляються.

    Португальський фахівець раніше працював в «Порту», «Інтері», «Реалі» і «Челсі» асистентом Жозе Моурінью.

    Раніше з «Карпатами» припинив співпрацю Олег Бойчишин.

    Після четвертого туру «Карпати» займають восьме місце в турнірній таблиці, маючи чотири очка в активі.


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