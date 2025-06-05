Молодіжна жіноча збірна України з футболу дізналася суперників у відборі до Євро-2026
Молодіжна жіноча збірна України WU-19 змагатиметься у Лізі B, до якої входять 24 команди
Сьогодні, 5 червня, у Ньйоні відбулася церемонія жеребкування першого відбірного раунду чемпіонату Європи-2026 серед дівчат до 19 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Молодіжна жіноча збірна України WU-19 змагатиметься у Лізі B, до якої входять 24 команди (включаючи Сан-Марино, що дебютує в жіночих турнірах під егідою УЄФА).
Під час жеребкування команди було поділено на шість груп по чотири учасниці. Підвищення до Ліги A за підсумками цього раунду отримають переможниці груп, а також одна найкраща команда серед тих, що посядуть другі місця. Участь у кваліфікації також візьме Боснія і Герцеговина, яка автоматично кваліфікується до фінального турніру як господарка, але матиме змогу проводити офіційні матчі в рамках цього етапу.
У кожній групі до 2 грудня буде проведено міні-турнір на полі однієї з команд квартету. Збірні, які посядуть останні місця, продовжать сезон у другому раунді Ліги В. Посів учасників перед другим раундом відбору Євро-2026 (WU-19) залежатиме від того, які місця у своїх групах займуть команди у першому раунді.
Збірна України волею жереба потрапила до групи В3, разом із Румунією, Боснією та Герцеговиною і Сан-Марино.
Перший відбірний раунд Євро-2026 (WU-19)
Ліга А
- Група А1: Португалія, Данія, Ісландія, Косово.
- Група А2: Іспанія, Німеччина, Бельгія, Фарерські острови.
- Група А3: Англія, Австрія, Греція, Естонія.
- Група А4: Нідерланди, Норвегія, Шотландія, Хорватія.
- Група А5: Польща, Швеція, Ірландія, Болгарія.
- Група А6: Італія, Швейцарія, білорусь, Північна Ірландія.
- Група А7: Франція, Уельс, Фінляндія, Туреччина.
Ліга В
- Група В1: Сербія, Чорногорія, Кіпр, Вірменія.
- Група В2: Словаччина, Люксембург, Албанія, Ліхтенштейн.
- Група В3: Румунія, Україна, Боснія та Герцеговина, Сан-Марино.
- Група В4: Чехія, Угорщина, Литва, Молдова.
- Група В5: Словенія, Північна Македонія, Грузія, Азербайджан.
- Група В6: Ізраїль, Латвія, Мальта, Казахстан.
Жеребкування другого раунду відбору Євро-2026 (WU-19) відбудеться 11 грудня. Матчі цього етапу триватимуть до 22 квітня 2026 року. За його підсумками визначаться сім збірних, які складуть компанію Боснії та Герцеговини у фінальній стадії турніру, що пройде з 27 червня по 10 липня 2026 року.
Нагадаємо, 3 червня жіноча збірна України завершила груповий етап Ліги націй гостьовим поєдинком проти Хорватії.
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