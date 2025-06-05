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Молодіжна жіноча збірна України з футболу дізналася суперників у відборі до Євро-2026

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Молодіжна жіноча збірна України з футболу дізналася суперників у відборі до Євро-2026
Збірна України волею жереба потрапила до групи В3, разом із Румунією, Боснією та Герцеговиною і Сан-Марино

Молодіжна жіноча збірна України WU-19 змагатиметься у Лізі B, до якої входять 24 команди

Сьогодні, 5 червня, у Ньйоні відбулася церемонія жеребкування першого відбірного раунду чемпіонату Європи-2026 серед дівчат до 19 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Молодіжна жіноча збірна України WU-19 змагатиметься у Лізі B, до якої входять 24 команди (включаючи Сан-Марино, що дебютує в жіночих турнірах під егідою УЄФА).

Під час жеребкування команди було поділено на шість груп по чотири учасниці. Підвищення до Ліги A за підсумками цього раунду отримають переможниці груп, а також одна найкраща команда серед тих, що посядуть другі місця. Участь у кваліфікації також візьме Боснія і Герцеговина, яка автоматично кваліфікується до фінального турніру як господарка, але матиме змогу проводити офіційні матчі в рамках цього етапу.

У кожній групі до 2 грудня буде проведено міні-турнір на полі однієї з команд квартету. Збірні, які посядуть останні місця, продовжать сезон у другому раунді Ліги В. Посів учасників перед другим раундом відбору Євро-2026 (WU-19) залежатиме від того, які місця у своїх групах займуть команди у першому раунді.

Збірна України волею жереба потрапила до групи В3, разом із Румунією, Боснією та Герцеговиною і Сан-Марино.

Перший відбірний раунд Євро-2026 (WU-19)

Ліга А

  • Група А1: Португалія, Данія, Ісландія, Косово.
  • Група А2: Іспанія, Німеччина, Бельгія, Фарерські острови.
  • Група А3: Англія, Австрія, Греція, Естонія.
  • Група А4: Нідерланди, Норвегія, Шотландія, Хорватія.
  • Група А5: Польща, Швеція, Ірландія, Болгарія.
  • Група А6: Італія, Швейцарія, білорусь, Північна Ірландія.
  • Група А7: Франція, Уельс, Фінляндія, Туреччина.

Ліга В

  • Група В1: Сербія, Чорногорія, Кіпр, Вірменія.
  • Група В2: Словаччина, Люксембург, Албанія, Ліхтенштейн.
  • Група В3: Румунія, Україна, Боснія та Герцеговина, Сан-Марино.
  • Група В4: Чехія, Угорщина, Литва, Молдова.
  • Група В5: Словенія, Північна Македонія, Грузія, Азербайджан.
  • Група В6: Ізраїль, Латвія, Мальта, Казахстан.

Жеребкування другого раунду відбору Євро-2026 (WU-19) відбудеться 11 грудня. Матчі цього етапу триватимуть до 22 квітня 2026 року. За його підсумками визначаться сім збірних, які складуть компанію Боснії та Герцеговини у фінальній стадії турніру, що пройде з 27 червня по 10 липня 2026 року.

Нагадаємо, 3 червня жіноча збірна України завершила груповий етап Ліги націй гостьовим поєдинком проти Хорватії

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

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