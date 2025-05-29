Гравець «Динамо» потрапив у рейтинг найкращих молодих футболістів Європи

Минулого року премію «Golden Boy» отримав півзахисник «Барселони» Ламін Ямаль

Захисник «Динамо» Тарас Михавко увійшов до числа 40 претендентів на престижну нагороду «Golden Boy», яка щорічно вручається найкращому молодому футболісту Європи віком до 21 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

Престижну премію вручає авторитетне італійське видання TuttoSport. За підсумками першого етапу відбору 19-річний Тарас посів 37 місце.

Зазначимо, що Михавко обійшов ряд відомих молодих талантів, серед яких гравець італійського «Мілана» Алекс Хіменес, представник іспанської «Барселони» Ектор Форт, Ендрік з мадридського «Реала» та інші перспективні футболісти.

Нагадаємо, що минулого року премію «Golden Boy» отримав півзахисник «Барселони» Ламін Ямаль, який і зараз йде на першому місці, але за правилами не може отримати нагороду вдруге. Тому головним претендентом на номінацію вважається його одноклубник Пау Кубарсі. За ним йде Дезіре Дуе з французького ПСЖ, а трійку фаворитів замикає Майлз Льюїс-Скелі з лондонського «Арсеналу».

Додамо, що раніше у цій номінації перемагали такі зірки, як Ерлінг Холанд, Ліонель Мессі, Серхіо Агуеро, Поль Погба, Кіліан Мбаппе, Уейн Руні, Рахім Стерлінг, Маріо Балотеллі, Жоау Феліш тощо.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.