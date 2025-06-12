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Євро-2025 (U-21): що відомо про першого суперника збірної України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Євро-2025 (U-21): що відомо про першого суперника збірної України
Данці пробилися у фінальну частину Євро-2025 (U-21), вигравши відбірний турнір у групі I
фото: dbu.dk

Поєдинок між молодіжними збірними Данії та України на Євро-2025 (U-21) відбудеться 12 червня в Пряшеві

Сьогодні, 12 червня молодіжна збірна України проведе матч 1-го туру групового раунду Євро-2025 (U-21). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Представляємо нашого суперника – команду Данії.

Кількість виступів у фінальних турнірах чемпіонату Європи (U-21) – 10. Дворазовий півфіналіст Євро (1992, 2015).

Склад 

Воротарі: 1. Андреас Юнгдал («Вестерло», Бельгія), 16. Вільям Люкке («Норшелланн»), 22. Тео Сандер («Копенгаген»).

Захисники: 2. Антон Гааї («Аякс», Нідерланди), 3. Томас Крістенсен («Удінезе», Італія), 4. Олівер Провстгор («Лаціо», Італія), 13. Віктор Бак Єнсен («Мідтьюлланн»), 14. Лукас Гей («Андерлехт», Бельгія), 19. Еліас Єлерт («Галатасарай», Туреччина), 21. Себастіан Отоа («Дженоа», Італія), 23. Аске Адельгор («Гоу Ехед Іглз», Нідерланди).

Півзахисники: 5. Точі Чуквуані («Штурм», Австрія), 6. Олівер Серенсен («Мідтьюлланн»), 7. Ісак Єнсен («Віборг»), 8. Вільям Бевінг («Штурм», Австрія), 12. Томас Йоргенсен («Віборг»), 15. Оскар Гойлун («Айнтрахт» Ф, Німеччина), 17. Ноа Нарті («Брондбю»), 18. Оскар Фрауло («Утрехт», Нідерланди), 20. Клемент Бішофф («Брондбю»).

Нападники: 9. Вільям Осула («Ньюкасл», Англія), 10. Конрад Гардер («Спортинг», Португалія), 11. Матіас Квістгорден («Брондбю»).

Головний тренер

Молодіжну збірну Данії тренує місцевий спеціаліст – 52-річний Стеффен Хоєр, який більшу частину кар’єри провів у клубі «Віборг» із рідного однойменного міста. Спочатку – як гравець (1992-1996, 1999, 2000-2003, 2005-2007), потім – на різних посадах у клубній системі (2008-2019). Він вигравав чемпіонат Данії (1999), тричі здобував звання найкращого бомбардира чемпіонату Данії (2004, 2005, 2006), у 1996-му провів один матч у складі національної збірної Данії.

З 2019-го до 2022 року Хоєр працював асистентом у збірній Данії U-21 під керівництвом двох тренерів, а в січні 2023-го сам очолив команду й вивів її до фінального турніру Євро-2025 (U-21).

Лідер

Найбільш зірковим гравцем збірної Данії U-21 є форвард Конрад Гардер, контракт якого португальський «Спортинг» на початку сезону-2024/2025 викупив у «Норшелланна» за 19 млн євро.

За основу данського клубу форвард, якому у квітні 2025-го виповнилося 20 років, забив дев'ять м'ячів у 41 матчі в усіх офіційних турнірах, а за основу «Спортінга» – 11 м'ячів у 47 матчах. Гардер в сезоні-2024/2025 виграв чемпіонат та Кубок Португалії.

У збірній Данії U-21 форвард провів тільки три матчі восени 2024 року, а в березні 2025-го дебютував у національній команді у чвертьфіналі Ліги націй УЄФА з Португалією.

На Євро-2025 (U-21) Гардер має скласти конкуренцію старожилу молодіжної збірної Данії, найкращому бомбардиру в останньому циклі – 23-річному Матіасу Квістгордену, який 7 червня 2025 року також дебютував у національній команді.

Шлях на Євро-2025 (U-21)

Данці пробилися у фінальну частину Євро-2025 (U-21), вигравши відбірний турнір у групі I. Команда виграла п’ять матчів із восьми, набрала 17 очок і випередила Чехію з Уельсом (по 14).

  • 16.06.2023. Литва – Данія – 1:2
  • 20.06.2023. Данія – Уельс – 2:2
  • 17.10.2023. Чехія – Данія – 0:0
  • 20.11.2023. Уельс – Данія – 1:2
  • 26.03.2024. Данія – Литва – 3:0
  • 06.09.2024. Ісландія – Данія – 4:2
  • 10.09.2024. Данія – Чехія – 5:0
  • 15.10.2024. Данія – Ісландія – 2:0

Нагадаємо, поєдинок між молодіжними збірними Данії та України на Євро-2025 (U-21) відбудеться 12 червня в Пряшеві (початок – о 19.00 за київським часом).

Поєдинки фінальної частини чемпіонату Європи-2025 (U-21) за участю молодіжної збірної України транслюватимуть наживо медіасервіс Megogo та Суспільне.

Megogo, що виграв тендер на трансляцію матчів Євро-2025 (U-21) в Україні, покаже всі матчі турніру на власній OTT-платформі. Ігри збірної України, а також окремі поєдинки за участю інших молодіжних команд, транслюватиме безкоштовний телеканал «Megogo Спорт» – у цифровому ефірі (Т2) та кабельних мережах.

Суспільне Мовлення покаже частину поєдинків турніру. Зокрема, на телеканалі «Перший» та на сайті Суспільне Спорт транслюватимуться всі три матчі молодіжної збірної України на груповому етапі, а також два чвертьфінали, півфінали та фінал.

Перед кожним поєдинком збірної України та після нього на Суспільному працюватиме спеціальна студія.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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