«Реал» витратив €5 млн на захисників за останні п'ять років – це 236 місце у світі
Перші п'ять місць у рейтингу витрат на захисників займають англійські клуби
«Реал» знаходиться у третій сотні команд у рейтингу витрат на захисників за останні п'ять років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transfermarkt.
Мадридський клуб витратив 5 млн євро на гравців оборони за останні 5 років – це 236-й результат у світі, повідомляє
За 5 млн євро був куплений Фран Гарсія у 2023-му році. Усього було підписано контракти з трьома футболістами цього амплуа. Антоніо Рюдігер і Давид Алаба прийшли як вільні агенти.
Перші п'ять місць із витрат на захисників у зазначений період займають англійські клуби.
- «Челсі» (13 трансферів, 391,4 млн євро)
- «Тоттенхем» (18 трансферів, 358,1 млн євро)
- «Ман Сіті» (9 трансферів, 320,4 млн)
- «Манчестер Юнайтед» (12 трансферів, 281,2 млн євро)
- «Арсенал» (11 трансферів, 258,4 млн євро)
- «ПСЖ» (12 трансферів, 250,5 млн євро).
- «Баварія» (15 трансферів, 224,5 млн євро).
- «Астон Вілла» (16 трансферів, 195,9 млн євро).
- «Вест Хем» (12 трансферів, 193,5 млн євро).
- «РБ Лейпциг» (13 трансферів, 182,8 млн євро).
Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.
У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».
Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.
Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.
Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.
Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.
Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.
Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.
У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.
Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.
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