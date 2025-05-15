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«Реал» витратив €5 млн на захисників за останні п'ять років – це 236 місце у світі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Реал» витратив €5 млн на захисників за останні п'ять років – це 236 місце у світі
Мадридський клуб не надто охоче витрачає кошти на оборонців

Перші п'ять місць у рейтингу витрат на захисників займають англійські клуби

«Реал» знаходиться у третій сотні команд у рейтингу витрат на захисників за останні п'ять років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transfermarkt.

Мадридський клуб витратив 5 млн євро на гравців оборони за останні 5 років – це 236-й результат у світі, повідомляє 

За 5 млн євро був куплений Фран Гарсія у 2023-му році. Усього було підписано контракти з трьома футболістами цього амплуа. Антоніо Рюдігер і Давид Алаба прийшли як вільні агенти.

Перші п'ять місць із витрат на захисників у зазначений період займають англійські клуби.

  1. «Челсі» (13 трансферів, 391,4 млн євро)
  2. «Тоттенхем» (18 трансферів, 358,1 млн євро)
  3. «Ман Сіті» (9 трансферів, 320,4 млн)
  4. «Манчестер Юнайтед» (12 трансферів, 281,2 млн євро)
  5. «Арсенал» (11 трансферів, 258,4 млн євро)
  6. «ПСЖ» (12 трансферів, 250,5 млн євро).
  7. «Баварія» (15 трансферів, 224,5 млн євро).
  8. «Астон Вілла» (16 трансферів, 195,9 млн євро).
  9. «Вест Хем» (12 трансферів, 193,5 млн євро).
  10. «РБ Лейпциг» (13 трансферів, 182,8 млн євро).

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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