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Суперкомп'ютер назвав фаворитів Клубного чемпіонату світу з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Суперкомп'ютер назвав фаворитів Клубного чемпіонату світу з футболу
Клубний чемпіонат світу – один з найбільших турнірів літа 2025 року у чоловічому футболі
фото: FIFA

У клубному чемпіонаті світу-2025 братимуть участь 32 клуби, поділені на вісім груп

«ПСЖ», «Манчестер Сіті» та «Баварія» є головними фаворитом Клубного чемпіонату світу з футболу за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».

Opta вважає головним фаворитом Клубного чемпіонату світу з футболу французький «Парі Сен-Жермен». Його шанси оцінюються у 18,5%.

Рейтинг фаворитів на перемогу в Клубному чемпіонаті світу з футболу за версією Opta:

  1. «ПСЖ» (Франція) – 18,5%
  2. «Манчестер Сіті» (Англія) – 17,8%
  3. «Баварія» (Німеччина) – 12,8%
  4. «Інтер» (Італія) – 12,3%
  5. «Реал» (Іспанія) – 9,8%
  6. «Челсі» (Англія) – 8,4%
  7. «Боруссія» Д (Німеччина) – 5,4%
  8. «Атлетіко» (Іспанія) – 5,1%
  9. «Ювентус» (Італія) – 3,6%
  10. «Бенфіка» (Португалія) – 3,3%.

Клубний чемпіонат світу – один з найбільших турнірів літа 2025 року у чоловічому футболі. Вперше змагання пройдуть у новому форматі з 15 червня до 13 липня у США на стадіонах, де уже в 2026 році відбуватиметься чемпіонат світу серед збірних команд.

На клубному чемпіонаті світу-2025 братимуть участь 32 клуби, поділені на вісім груп. Серед учасників клубного мундіалю — «Реал» Андрія Луніна, «Бенфіка», за яку виступає Анатолій Трубін, а також ФК «Лос-Анджелес» Артема Смолякова, який отримав право зіграти на турнірі завдяки перемозі у плей-оф.

Результати жеребкування клубного чемпіонату світу з футболу

  • Група А: »Палмейрас» (Бразилія), «Порту» (Португалія), «Аль-Ахлі» (Єгипет), «Інтер» Маямі (США)
  • Група В: ПСЖ (Франція), «Атлетіко» (Іспанія), «Ботафого» (Бразилія), «Сіетл Саундерз» (США)
  • Група С: »Баварія» (Німеччина), «Бенфіка» (Португалія), «Бока Жуніорс» (Аргентина), «Окленд Сіті» (Нова Зеландія)
  • Група D: »Фламенго» (Бразилія), «Челсі» (Англія), «Лос-Анджелес» (США), «Есперанс» (Туніс)
  • Група E: »Рівер Плейт» (Аргентина), «Інтер» (Італія), «Монтеррей» (Мексика), «Урава Ред Даймондс» (Японія)
  • Група F: »Флуміненсе» (Бразилія), «Боруссія» Дортмунд (Німеччина), «Ульсан» (Республіка Корея), «Мамелоді Сандаунз» (Південна Африка)
  • Група G: »Ман Сіті» (Англія), «Ювентус» (Італія), «Відад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЕ)
  • Група H: »Реал» Мадрид (Іспанія), «Зальцбург» (Австрія), «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія), «Пачука» (Мексика)

За підсумками групового етапу у плей-оф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Плей-оф клубного чемпіонату світу з футболу закінчиться фінальним матчем, який відбудеться 13 липня.

Суспільне Спорт транслюватиме частину матчів клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Зокрема, на Суспільне Спорт, а також місцевих телеканалах Суспільного транслюватимуться 25 поєдинків групової стадії, а також усі матчі плейоф, включно з фіналом.

Розклад клубного чемпіонату світу-2025 з футболу

Груповий етап

  • Неділя, 15 червня, 03:00. «Інтер» Маямі (США) – «Аль-Ахлі» (Єгипет)
  • Неділя, 15 червня, 19:00. «Баварія» (Німеччина) – «Окленд Сіті» (Нова Зеландія)
  • Неділя, 15 червня, 22:00. ПСЖ (Франція) – «Атлетіко» (Іспанія)
  • Понеділок, 16 червня, 22:00. «Челсі» (Англія) – «Лос-Анджелес» (США)
  • Вівторок, 17 червня, 01:00. «Бенфіка» (Португалія) – «Бока Жуніорс» (Аргентина)
  • Вівторок, 17 червня, 19:00. «Флуміненсе» (Бразилія) – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина)
  • Вівторок, 17 червня, 22:00. «Рівер Плейт» (Аргентина) – «Урава Ред Даймондс» (Японія)
  • Середа, 18 червня, 19:00. «Манчестер Сіті» (Англія) – «Відад» (Марокко)
  • Середа, 18 червня, 22:00. «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Аль Хіляль» (Саудівська Аравія)
  • Четвер, 19 червня, 22:00. «Порту» (Португалія) – «Інтер» Маямі (США)
  • П'ятниця, 20 червня, 04:00. ПСЖ (Франція) – «Ботафогу» (Бразилія)
  • П'ятниця, 20 червня, 19:00. «Бенфіка» (Португалія) – «Окленд Сіті» (Нова Зеландія)
  • Субота, 21 червня, 04:00. «Баварія» (Німеччина) – «Бока Жуніорс» (Аргентина)
  • Субота, 21 червня, 19:00. «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – «Мамелоді Сандаунз» (Південна Африка)
  • Субота, 21 червня, 22:00. «Інтер» Мілан (Італія) – «Урава Ред Даймондс» (Японія)
  • Неділя, 22 червня, 19:00. «Ювентус» (Італія) – «Відад» (Марокко)
  • Неділя, 22 червня, 22:00. «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Пачука» (Мексика)
  • Понеділок, 23 червня, 22:00. «Атлетіко» (Іспанія) – «Ботафогу» (Бразилія)
  • Вівторок, 24 червня, 04:00. «Інтер» Маямі (США) – «Палмейрас» (Бразилія)
  • Вівторок, 24 червня, 22:00. «Баварія» (Німеччина) – «Бенфіка» (Португалія)
  • Середа, 25 червня, 04:00. «Челсі» (Англія) – «Есперанс» (Туніс)
  • Середа, 25 червня, 22:00. «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – «Ульсан» (Республіка Корея)
  • Четвер, 26 червня, 04:00. «Інтер» Мілан (Італія) – «Рівер Плейт» (Аргентина)
  • Четвер, 26 червня, 22:00. «Ювентус» (Італія) – «Манчестер Сіті» (Англія)
  • П'ятниця, 27 червня, 04:00. «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Зальцбург» (Австрія)

Плей-оф

  • Субота, 28 червня, 19:00. 1/8 фіналу №1
  • Субота, 28 червня, 23:00. 1/8 фіналу №2
  • Неділя, 29 червня, 19:00. 1/8 фіналу №3
  • Неділя, 29 червня, 23:00. 1/8 фіналу №4
  • Понеділок, 30 червня, 22:00. 1/8 фіналу №5
  • Вівторок, 1 липня, 04:00. 1/8 фіналу №6
  • Вівторок, 1 липня, 22:00. 1/8 фіналу №7
  • Середа, 2 липня, 04:00. 1/8 фіналу №8
  • П'ятниця, 4 липня, 22:00. Чвертьфінал №1
  • Субота, 5 липня, 04:00. Чвертьфінал №2
  • Субота, 5 липня, 19:00. Чвертьфінал №3
  • Субота, 5 липня, 23:00. Чвертьфінал №4
  • Вівторок, 8 липня, 22:00. Півфінал №1
  • Середа, 9 липня, 22:00. Півфінал №2
  • Неділя, 13 липня, 22:00. Фінал
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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