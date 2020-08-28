  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Екскапітан «Парі Сен-Жермен» безкоштовно дістався «Челсі»

    • Розсилка
    Сілва починав кар'єру в молодіжному складі &laquo;Флуміненсе&raquo; - Екскапітан «Парі Сен-Жермен» безкоштовно дістався «Челсі»
    Сілва починав кар'єру в молодіжному складі «Флуміненсе»
    Світлина - Twitter Челсі

    Титулований бразилець має підвищити надійність оборони лондонської команди

    Лондонський «Челсі» оголосив про трансфер футболіста зі світовим ім’ям - бразильського захисника Тьяго Сілви.

    Контракт з бразильцем розрахований на один рік, але у клубу є можливість продовжити його ще на 12 місяців.

    Час бразильського центрального захисника в «ПСЖ» підійшов до кінця. Після фіналу Ліги чемпіонів він вирішив перетнути Ла-Манш, щоб продовжити свою кар'єру в західному Лондоні.

    Його підписання відбулося одразу за появою в команді інших захисників - Бена Чілвелла і Маланга Сарра, який в наступному сезоні буде відданий в оренду.

    «Я дуже радий приєднатися до «Челсі». Я радий бути частиною чудової команди Френка Лемпарда в наступному сезоні, і я тут, щоб поборотися за трофей. До скорої зустрічі, фанати «Челсі». Чекаю з нетерпінням можливості зіграти на «Стемфорд Брідж», - підкреслив 35-рінчий бразилець.

    Сілва став одним з найдосвідченіших і успішних захисників світу за останнє десятиліття. Він завойовував трофеї в Бразилії, Італії, Франції і зі збірною, в тому числі і багато індивідуальних нагород. У складі «ПСЖ» він виграв 23 трофеї.

    Крім того, 35-річний центрбек був капітаном «ПСЖ», «Мілана» і збірної Бразилії. Всього він провів за збірну Бразилії 89 матчів, в яких забив 7 м'ячів.

    Читайте також: Гол Роналду визнано кращим за підсумками сезону в Лізі чемпіонів. 

    Джерело: ФК Челсі

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі ФК Парі Сен-Жермен Тьяґо Сілва ФК «Мілан» Бенджамін Чілвел
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ