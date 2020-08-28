Екскапітан «Парі Сен-Жермен» безкоштовно дістався «Челсі»



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Сілва починав кар'єру в молодіжному складі «Флуміненсе» Світлина - Twitter Челсі

Титулований бразилець має підвищити надійність оборони лондонської команди

Лондонський «Челсі» оголосив про трансфер футболіста зі світовим ім’ям - бразильського захисника Тьяго Сілви.

Контракт з бразильцем розрахований на один рік, але у клубу є можливість продовжити його ще на 12 місяців.

Час бразильського центрального захисника в «ПСЖ» підійшов до кінця. Після фіналу Ліги чемпіонів він вирішив перетнути Ла-Манш, щоб продовжити свою кар'єру в західному Лондоні.

Його підписання відбулося одразу за появою в команді інших захисників - Бена Чілвелла і Маланга Сарра, який в наступному сезоні буде відданий в оренду.

«Я дуже радий приєднатися до «Челсі». Я радий бути частиною чудової команди Френка Лемпарда в наступному сезоні, і я тут, щоб поборотися за трофей. До скорої зустрічі, фанати «Челсі». Чекаю з нетерпінням можливості зіграти на «Стемфорд Брідж», - підкреслив 35-рінчий бразилець.

Сілва став одним з найдосвідченіших і успішних захисників світу за останнє десятиліття. Він завойовував трофеї в Бразилії, Італії, Франції і зі збірною, в тому числі і багато індивідуальних нагород. У складі «ПСЖ» він виграв 23 трофеї.

Крім того, 35-річний центрбек був капітаном «ПСЖ», «Мілана» і збірної Бразилії. Всього він провів за збірну Бразилії 89 матчів, в яких забив 7 м'ячів.

Джерело: ФК Челсі