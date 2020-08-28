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    Московський клуб може оформити трансфер захисника «Шахтаря»

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    Матвієнко футболіст оборонного плану - Московський клуб може оформити трансфер захисника «Шахтаря»
    Матвієнко футболіст оборонного плану
    Світлина - ua.112.ua

    Російський клуб складе боротьбу іншим європейським колективам за трансфер Миколи Матвієнка

    Оборонець збірної України та «Шахтаря» Микола Матвієнко зацікавив московський «Локомотив», повідомляє Gazzetta dello Sport.

    Російський клуб є конкурентом італійського «Наполі» в боротьбі за українця, стверджує джерело. Раніше повідомлялося про бажання англійських «Вест Гема», «Евертона», «Вулверхемптона» та «Лідса» придбати футболіста. Також зацікавленість в кандидатурі оборонця збірної України виникала у німецького «РБ Лейпциг», «Баварії», французького «Монако».

    Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість захисника в 4 млн євро.

    Примітно, минулого сезону «Локомотив» став віце-чемпіоном Росії – 57 очок в 30 турах.

    Варто відзначити, що у минулому сезоні 24-річний захисник зіграв в 39 матчах, забив гол і відзначився результативною передачею. Також на рахунку Матвієнко дві жовтих картки в минулому сезоні.

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    Джерело: Gazzetta dello Sport

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