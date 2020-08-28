Московський клуб може оформити трансфер захисника «Шахтаря»
Російський клуб складе боротьбу іншим європейським колективам за трансфер Миколи Матвієнка
Оборонець збірної України та «Шахтаря» Микола Матвієнко зацікавив московський «Локомотив», повідомляє Gazzetta dello Sport.
Російський клуб є конкурентом італійського «Наполі» в боротьбі за українця, стверджує джерело. Раніше повідомлялося про бажання англійських «Вест Гема», «Евертона», «Вулверхемптона» та «Лідса» придбати футболіста. Також зацікавленість в кандидатурі оборонця збірної України виникала у німецького «РБ Лейпциг», «Баварії», французького «Монако».
Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість захисника в 4 млн євро.
Примітно, минулого сезону «Локомотив» став віце-чемпіоном Росії – 57 очок в 30 турах.
Варто відзначити, що у минулому сезоні 24-річний захисник зіграв в 39 матчах, забив гол і відзначився результативною передачею. Також на рахунку Матвієнко дві жовтих картки в минулому сезоні.
Джерело: Gazzetta dello Sport