Московський клуб може оформити трансфер захисника «Шахтаря»



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Матвієнко футболіст оборонного плану Світлина - ua.112.ua

Російський клуб складе боротьбу іншим європейським колективам за трансфер Миколи Матвієнка

Оборонець збірної України та «Шахтаря» Микола Матвієнко зацікавив московський «Локомотив», повідомляє Gazzetta dello Sport.

Російський клуб є конкурентом італійського «Наполі» в боротьбі за українця, стверджує джерело. Раніше повідомлялося про бажання англійських «Вест Гема», «Евертона», «Вулверхемптона» та «Лідса» придбати футболіста. Також зацікавленість в кандидатурі оборонця збірної України виникала у німецького «РБ Лейпциг», «Баварії», французького «Монако».

Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість захисника в 4 млн євро.

Примітно, минулого сезону «Локомотив» став віце-чемпіоном Росії – 57 очок в 30 турах.

Варто відзначити, що у минулому сезоні 24-річний захисник зіграв в 39 матчах, забив гол і відзначився результативною передачею. Також на рахунку Матвієнко дві жовтих картки в минулому сезоні.

Джерело: Gazzetta dello Sport