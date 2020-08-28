Клуб Першої ліги підписав футболіста з досвідом гри в «ЛНР»



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Новачок «Полісся» Лобов Світлина - Facebook ультрас «Полісся» White ZT Family

В житомирському ФК «Полісся» розгорівся скандал через новачка колективу

ФК «Полісся» із Житомира підписав футболіста, який раніше виступав у чемпіонаті так званої Луганської народної республіки.

Мова йде про півзахисника Олексія Лобова. Інформація про те, що півзахисник став гравцем «Полісся», була розміщена на офіційному сайті клубу.

Ультрас «Полісся» White ZT Family (у Facebook) одразу жорстко відреагували на таке підписання, розкритикувавши керівників команди. Ультрас назвали підписання Лобова «плювком в обличчя».

«Це в ті часи, коли українці, зі зброєю в руках, захищають свою країну від сепаратистів та расєянської мерзоти. А зараз він в Україні. Зараз він (Лобов – ред.) в нашому місті! Житомир - це місто української військової слави! А такий футболіст - плювок в обличчя житомирянам!», - йдеться у повідомленні White ZT Family.

Також ультрас клубу звернулося до керівництва команди та тренерського штабу із обуренням. Сказано, що ультрас іншу реакцію, якщо в команді залишиться грати футболіст із досвідом виступу з команди чемпіонату «ЛНР».

Примітно, що за інформацією російського сайту Footballfacts, Лобов змінив чотири клуби у період 2013-2016 років, які виступають в чемпіонаті невизнаної республіки. Пізніше він переїхав до Краматорська і з 2017-го року грав у місцевому «Авангарді».

Зазначимо, що за підсумком минулого сезону «Полісся» піднялося з Другої в Першу лігу України. Перша гра команди в новому чемпіонаті пройде 5 вересня в гостях із «Агробізнесом».

Джерело: Сторінка ультрас «Полісся» у Facebook