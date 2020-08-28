Футболісти білоруського клубу вийшли на матч зі зображенням загиблого під час протестів фаната



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Футболісти «Молодечна» перед матчем у Житковичах Світлина - Новы Час

Раніше тренер «Молодечна» пообіцяв, що команда дограватиме сезон-2020 зі траурними пов’язками

Футболісти білоруського клубу першої ліги «Молодечно» вийшли на чемпіонату країни проти «Меліоратора» з Житковичів у футболках зі зображенням загиблого у наслідок вуличних протестів фаната Микити Кривцова. «Памятаем, смуткуем» - гласить підпис під портретом 28-річного хлопця.

Перед грою гравці обох команд вшанували пам’ять Кривцова хвилиною мовчання. Трохи раніше футболісти й тренерський штаб «Молодечна» поклали квіти до портрета Кривцова на фанатській трибуні клубного стадіону. Тоді тренер пообіцяв, що команда дограватиме сезон-2020 зі траурними пов’язками.

Нагадаємо, що Микита Кривцов зник після протестів 12 серпня. Його тіло знайшли повішеним через 10 днів у лісопарку поруч із вулицею Парниковою в Партизанському районі Мінська.

25 серпня Микиту поховали на старому кладовищі Молодечна. Укриту біло-червоно-білим національним прапором труну з ритуальної зали до місця поховання перенесли на руках.

Труну родичам заборонили відкривати кагебісти.

Додамо, що перед початком маршу Захисників України на День Незалежності в українській столиці фанати київського «Динамо» вшанували пам’ять Кривцова банером.