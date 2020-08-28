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    Футболісти білоруського клубу вийшли на матч зі зображенням загиблого під час протестів фаната

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    Футболісти&nbsp;&laquo;Молодечна&raquo; перед матчем у Житковичах - Футболісти білоруського клубу вийшли на матч зі зображенням загиблого під час протестів фаната
    Футболісти «Молодечна» перед матчем у Житковичах
    Світлина - Новы Час

    Раніше тренер «Молодечна» пообіцяв, що команда дограватиме сезон-2020 зі траурними пов’язками

    Футболісти білоруського клубу першої ліги «Молодечно» вийшли на чемпіонату країни проти «Меліоратора» з Житковичів у футболках зі зображенням загиблого у наслідок вуличних протестів фаната Микити Кривцова. «Памятаем, смуткуем» - гласить підпис під портретом 28-річного хлопця.

    Перед грою гравці обох команд вшанували пам’ять Кривцова хвилиною мовчання. Трохи раніше футболісти й тренерський штаб «Молодечна» поклали квіти до портрета Кривцова на фанатській трибуні клубного стадіону. Тоді тренер пообіцяв, що команда дограватиме сезон-2020 зі траурними пов’язками.

    Нагадаємо, що Микита Кривцов зник після протестів 12 серпня. Його тіло знайшли повішеним через 10 днів у лісопарку поруч із вулицею Парниковою в Партизанському районі Мінська.

    25 серпня Микиту поховали на старому кладовищі Молодечна. Укриту біло-червоно-білим національним прапором труну з ритуальної зали до місця поховання перенесли на руках.

    Труну родичам заборонили відкривати кагебісти.

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    Футболісти білоруського клубу вийшли на матч зі зображенням загиблого під час протестів фаната
    Футболісти білоруського клубу вийшли на матч зі зображенням загиблого під час протестів фаната
    Футболісти білоруського клубу вийшли на матч зі зображенням загиблого під час протестів фаната
    Футболісти білоруського клубу вийшли на матч зі зображенням загиблого під час протестів фаната
    Футболісти білоруського клубу вийшли на матч зі зображенням загиблого під час протестів фаната
    Футболісти білоруського клубу вийшли на матч зі зображенням загиблого під час протестів фаната
    Футболісти білоруського клубу вийшли на матч зі зображенням загиблого під час протестів фаната
    Футболісти білоруського клубу вийшли на матч зі зображенням загиблого під час протестів фаната
    Світлини - Радіо Свобода

    Додамо, що перед початком маршу Захисників України на День Незалежності в українській столиці фанати київського «Динамо» вшанували пам’ять Кривцова банером.

    Білорусь НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати ультрас поховання ФК «Молодечно»
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