  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Екстренер львівських «Карпат» зробив золотий дубль у Кореї

    • Розсилка
    Жозе Мораїш як тренер став дворазовим чемпіоном Кореї - Екстренер львівських «Карпат» зробив золотий дубль у Кореї
    Жозе Мораїш як тренер став дворазовим чемпіоном Кореї
    Світлина із соцмереж

    Жозе Мораїш знайшов себе в одному із найсильніших азійських чемпіонатів

    Колишній тренер футбольних «Карпат» зі Львова, португалець Жозе Мораїш продовжує здобувати трофеї у чемпіонаті Південної Кореї.

    «Чонбук Моторс» під керівництвом Жозе оформив перемогу в чемпіонаті Південної Кореї, обігнавши найближчого переслідувача на три очки.

    Окрім цього, підопічні екстренера львів’ян здобули і національний кубок, здолавши «Ульсан Хюндай» у фіналі, який складався із двох матчів (1:1 та 2:1). Цікаво, що «Чонбук Моторс» вперше у своїй історії оформив золотий дубль.

    Зауважимо, що у минулому сезоні Мораїш також привів команду до перемоги в чемпіонаті Південної Кореї.

    «Карпати» Жозе тренував упродовж трьох місяців з серпня 2018-го. Поки не переїхав у Корею.

     Читайте також: Єврокубки, побиття, погроми і смертельне ДТП. «Карпати» попрощалися з епохою Димінського
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Південна Корея ФК Карпати Жозе Мораїш ФК «Чонбук Моторс»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies