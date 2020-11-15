Екстренер львівських «Карпат» зробив золотий дубль у Кореї

Жозе Мораїш як тренер став дворазовим чемпіоном Кореї

Жозе Мораїш знайшов себе в одному із найсильніших азійських чемпіонатів

Колишній тренер футбольних «Карпат» зі Львова, португалець Жозе Мораїш продовжує здобувати трофеї у чемпіонаті Південної Кореї.

«Чонбук Моторс» під керівництвом Жозе оформив перемогу в чемпіонаті Південної Кореї, обігнавши найближчого переслідувача на три очки.

Окрім цього, підопічні екстренера львів’ян здобули і національний кубок, здолавши «Ульсан Хюндай» у фіналі, який складався із двох матчів (1:1 та 2:1). Цікаво, що «Чонбук Моторс» вперше у своїй історії оформив золотий дубль.

Зауважимо, що у минулому сезоні Мораїш також привів команду до перемоги в чемпіонаті Південної Кореї.

«Карпати» Жозе тренував упродовж трьох місяців з серпня 2018-го. Поки не переїхав у Корею.