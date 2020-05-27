Журналіст: Димінський продав львівські «Карпати»



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Петро Димінський передав «Карпати» в надійні Смалійчукові руки Фото - ФК «Карпати»

Новий власник клубу був причетний до «Карпат»

«Олег Смалійчук купив у Петра Димінського львівські «Карпати», - про це пише відомий футбольний оглядач Роман Бебех.

За словами репортера, саме прізвище Смалійчука тепер стоїть серед кінцевих бенефіцеарів ТЗОВ ПФК «Карпати».

«Димінський тепер не має стосунку до львівського клубу! Завершується ціла ера і починається нова», - наголошує Бебех.

Нагадаємо, що Петро Димінський був власником «Карпат» з 2001 року. За той час клуб вперше і досі єдиний раз в історії скочувався у першу лігу за підсумками сезону-2003/2004, двічі грав у півфіналах Кубка України, здобував престижний Copa del Sol у 2010-му. Період найвищого злету команда пережила за часів тренерства Олега Кононова, коли посідала в чемпіонаті України п’яте місце і грала у Лізі Європи. Там команда перемагала володарів Кубка УЄФА-1999/2000 турецький «Ґалатасарай», давала бій німецькій «Боруссії» з Дортмунда, іспанській «Севільї» та «Парі Сен-Жермену».

Однак після того настав затяжний спад, який не припиняється уже впродовж восьми років. В останніх чотири сезони команда не вибувала в нижчий дивізіон не стільки тому, що цього заслужила, скільки через затяжну кризу в українському футболі. У п’яти останніх розіграшах Кубка України «Карпати» незмінно вибувають у перших раундах, від клубів нижчих ліг. Димінський фактично самоусунувся від фінансування «Карпат» після того, як вчинив смертельне ДТП і почав переховуватися від українського правосуддя за кордоном. За 19 років епохи Димінського львів'яни змінили 23-х тренерів. Деякі приходили і йшли з посади по кілька разів.

Олег Смалійчук раніше вже працював у «Карпатах». Він був призначений на посаду віце-президента «Карпат» 20 листопада 2017 року. За цей час команда змінила декілька тренерів. Після іспанця Серхіо Наварро, гравцями керували Сергій Зайцев, Олег Бойчишин разом з Даріо Друді, португалець Жозе Мораїш, іспанець Фабріціо Ґонсалес.

Також Смалійчук запам’ятався на посаді низкою сміливих заяв. А також – піснею про головного внутрішнього опонента «Зелених Левів», клубу «Львів». Після цієї історії пан Олег збирався подати у відставку, але Димінський її не прийняв. Врешті, не повернувши «Карпати» на колишні обрії, в серпні 2019-го Смалійчук пішов з клубу. Як виявилося, не надовго.

У поточному чемпіонаті України «Карпати» посідають останнє місце. Після 23-х турів у них – 14 очок і від передостаннього місця вони відстають п’ять пунктів.

Чемпіонат України після двомісячного карантину відновлюється найближчими вихідними. «Карпати» у неділю, 31 травня, зіграють удома з «Маріуполем».