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    Екстренер львівських «Карпат» може очолити один із найіменитіших клубів Бразилії

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    Жозе Мораїш не проти відкрити бразильську сторінку своєї тренерської біографії - Екстренер львівських «Карпат» може очолити один із найіменитіших клубів Бразилії
    Жозе Мораїш не проти відкрити бразильську сторінку своєї тренерської біографії
    Futebol 365

    Жозе Мораїш входить у розширений список претендентів

    Кандидатура колишнього керманича львівських «Карпат» Жозе Мораїша внесена агентом на розгляд керівництву клубу «Васко да Ґама», яке нині перебуває в пошуках нового наставника для команди, стверджує Rádio Tupi.

    Вважається, що сам португальський фахівець не проти перебратися у сильніший чемпіонат і попрацювати з чотириразовими чемпіонами Бразилії.

    54-річний Мораїш займається тренерською діяльністю з 1999 року. Він працював з другим складом «Бенфіки», був наставником португальських «Ешторіла» і «Санта Клари», німецьких «Вестфалії», «Дрезднера», шведської «Ассіріки», «Аль-Газма» і «Аль-Шабаба» з Саудівської Аравії, туніських «Стад Тунісієн» та «Есперанса», національної збірної Ємену, турецького «Антальяспора», грецького АЕКа, англійського «Барнслі», але найбільшої слави досяг у статусі асистента Жозе Моурінью, з яким працював у «Порту», «Інтері», «Реалі» і «Челсі».

    У «Карпатах» Мораїш працював у 2018 році, а останнім часом очолював корейський «Чжонбук Гюндай Моторс».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати Жозе Моурінью Жозе Мораїш ФК «Васко да Ґама»
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