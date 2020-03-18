Екстренер львівських «Карпат» може очолити один із найіменитіших клубів Бразилії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жозе Мораїш не проти відкрити бразильську сторінку своєї тренерської біографії Futebol 365

Жозе Мораїш входить у розширений список претендентів

Кандидатура колишнього керманича львівських «Карпат» Жозе Мораїша внесена агентом на розгляд керівництву клубу «Васко да Ґама», яке нині перебуває в пошуках нового наставника для команди, стверджує Rádio Tupi.

Вважається, що сам португальський фахівець не проти перебратися у сильніший чемпіонат і попрацювати з чотириразовими чемпіонами Бразилії.

54-річний Мораїш займається тренерською діяльністю з 1999 року. Він працював з другим складом «Бенфіки», був наставником португальських «Ешторіла» і «Санта Клари», німецьких «Вестфалії», «Дрезднера», шведської «Ассіріки», «Аль-Газма» і «Аль-Шабаба» з Саудівської Аравії, туніських «Стад Тунісієн» та «Есперанса», національної збірної Ємену, турецького «Антальяспора», грецького АЕКа, англійського «Барнслі», але найбільшої слави досяг у статусі асистента Жозе Моурінью, з яким працював у «Порту», «Інтері», «Реалі» і «Челсі».

У «Карпатах» Мораїш працював у 2018 році, а останнім часом очолював корейський «Чжонбук Гюндай Моторс».

Читайте також: Фінал Ліги чемпіонів проведуть 27 червня