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    Світоліна вийшла у фінал турніру WTA Premier у Брісбені

    Українська тенісистка виявилася сильнішою за Кароліну Плішкову
    Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла матч 1/2 фіналу турніру WTA Premier у Брісбені. Її суперницею була четвертий номер світового рейтингу Кароліна Плішкова. У минулому сезоні Плішкова та Світоліна вже зустрічалися у півфіналі цього ж турніру. Тоді чешка здобула перемогу, а потім виграла і трофей. Цього разу Еліна взяла
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    Еліна Світоліна. Фото twitter.com/wta
    Еліна Світоліна. Фото twitter.com/wta

    Українська тенісистка виявилася сильнішою за Кароліну Плішкову

    Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла матч 1/2 фіналу турніру WTA Premier у Брісбені.

    Її суперницею була четвертий номер світового рейтингу Кароліна Плішкова.

    У минулому сезоні Плішкова та Світоліна вже зустрічалися у півфіналі цього ж турніру.

    Тоді чешка здобула перемогу, а потім виграла і трофей.

    Цього разу Еліна взяла реванш і вийшла до фіналу тенісного турніру з призовим фондом $ 894 700.

    Світоліна не зовсім вдало розпочала матч, програвши дві свої подачі поспіль, і Плішкова повела 4:0.

    Але українка зуміла переломити хід зустрічі, тричі робила брейк і в результаті виграла сет з рахунком 7:5, витративши 44 хвилини.

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    У другому сеті все було навпаки. Тепер уже Світоліна взяла дві подачі Кароліни, зробивши рахунок 5:2.

    Але чешка не здалася. І свідчення тому два брейки. Та все ж на більше у неї сил не вистачило, і Плішкова програла свою подачу за рахунку 5:5.

    Завершила сет, який тривав 56 хвилин, і поєдинок загалом Світоліна з третього матч-болу.

    Отож, у фіналі зустрінуться білоруска Олександра Саснович та українка Еліна Світоліна.

    Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу

    WTA Premier

    Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія

    Призовий фонд: $ 894,700

    Півфінал

    Еліна Світоліна (Україна, 3) – Кароліна Плішкова (Чехія, 2) – 7:5, 7:5

    Відео останнього розіграшу:

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