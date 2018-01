Світоліна вийшла у фінал турніру WTA Premier у Брісбені

Українська тенісистка виявилася сильнішою за Кароліну Плішкову

Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла матч 1/2 фіналу турніру WTA Premier у Брісбені.

Її суперницею була четвертий номер світового рейтингу Кароліна Плішкова.

У минулому сезоні Плішкова та Світоліна вже зустрічалися у півфіналі цього ж турніру.

Тоді чешка здобула перемогу, а потім виграла і трофей.

Цього разу Еліна взяла реванш і вийшла до фіналу тенісного турніру з призовим фондом $ 894 700.

Світоліна не зовсім вдало розпочала матч, програвши дві свої подачі поспіль, і Плішкова повела 4:0.

Але українка зуміла переломити хід зустрічі, тричі робила брейк і в результаті виграла сет з рахунком 7:5, витративши 44 хвилини.

У другому сеті все було навпаки. Тепер уже Світоліна взяла дві подачі Кароліни, зробивши рахунок 5:2.

Але чешка не здалася. І свідчення тому два брейки. Та все ж на більше у неї сил не вистачило, і Плішкова програла свою подачу за рахунку 5:5.

Завершила сет, який тривав 56 хвилин, і поєдинок загалом Світоліна з третього матч-болу.

Отож, у фіналі зустрінуться білоруска Олександра Саснович та українка Еліна Світоліна.

Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія

Призовий фонд: $ 894,700

Півфінал

Еліна Світоліна (Україна, 3) – Кароліна Плішкова (Чехія, 2) – 7:5, 7:5

Відео останнього розіграшу:

.@ElinaSvitolina sees off Pliskova 7-5, 7-5!



Will face Aliaksandra Sasnovich in @BrisbaneTennis Final! pic.twitter.com/3cwTj8Dn04