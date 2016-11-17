Світоліна вийшла у фінал турніру WTA Premier у Брісбені
- Сьогодні, 15:37
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Розсилка
Українська тенісистка виявилася сильнішою за Кароліну Плішкову
Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла матч 1/2 фіналу турніру WTA Premier у Брісбені.
Її суперницею була четвертий номер світового рейтингу Кароліна Плішкова.
У минулому сезоні Плішкова та Світоліна вже зустрічалися у півфіналі цього ж турніру.
Тоді чешка здобула перемогу, а потім виграла і трофей.
Цього разу Еліна взяла реванш і вийшла до фіналу тенісного турніру з призовим фондом $ 894 700.
Світоліна не зовсім вдало розпочала матч, програвши дві свої подачі поспіль, і Плішкова повела 4:0.
Але українка зуміла переломити хід зустрічі, тричі робила брейк і в результаті виграла сет з рахунком 7:5, витративши 44 хвилини.
У другому сеті все було навпаки. Тепер уже Світоліна взяла дві подачі Кароліни, зробивши рахунок 5:2.
Але чешка не здалася. І свідчення тому два брейки. Та все ж на більше у неї сил не вистачило, і Плішкова програла свою подачу за рахунку 5:5.
Завершила сет, який тривав 56 хвилин, і поєдинок загалом Світоліна з третього матч-болу.
Отож, у фіналі зустрінуться білоруска Олександра Саснович та українка Еліна Світоліна.
Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу
WTA Premier
Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія
Призовий фонд: $ 894,700
Півфінал
Еліна Світоліна (Україна, 3) – Кароліна Плішкова (Чехія, 2) – 7:5, 7:5
Відео останнього розіграшу:
.@ElinaSvitolina sees off Pliskova 7-5, 7-5!— WTA (@WTA) 5 января 2018 г.
Will face Aliaksandra Sasnovich in @BrisbaneTennis Final! pic.twitter.com/3cwTj8Dn04