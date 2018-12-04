Етап Кубку світу зі стрибків з трампліну скасували через відсутність снігу



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Трамплін у Тітізее-Нойштадт Фото/facebook

У Німеччині плюсова температура

Етап Кубка світу зі стрибків з трампліну, який повинен був відбутися 9 грудня у німецькому Тітізее-Нойштадт, скасований.

На етапі у Німеччині повинні були виступити, як чоловіки, так і жінки, але через температуру вище нуля і дощів трамплін виявився не готовий до змагань. При цьому прогнози погоди обіцяють ще більше дощів у найближчі дні.

На даний момент інформації про можливе місце переносу етапу і про те, чи будуть його переносити взагалі, не надходило.

Джерело: isport.ua