Український фігурист Шмуратко став призером турніру у Туреччині



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Іван Шмуратко Фото: УФФКК

Іван став другим за підсумками двох програм

Ще одна нагорода міжнародного турніру Bosphorus Cup-2018 з фігурного катання отримала українську «прописку».

У чоловічому одиночному катанні на другу сходинку п’єдесталу сьогодні піднявся Іван Шмуратко, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

16-річний фігурист, який виступав «за дорослих», показав високий підсумковий результат – 208.65 балів.

У короткій програмі Шмуратко, чисто виконавши потрійний аксель і каскад потрійний лутц+потрійний тулуп, був другим (73.18), поступившись лише учневі Етері Тутберідзе грузину Морісу Квітелашвілі.

Однак у довільній українець, добре стрибнувши сольні потрійні, не впорався з двома каскадами, і його обійшов турецький спортсмен Базар Октар. Шмуратко з 135.47 балами завершив програму третім.

Нагадаємо, переможницею Bosphorus Cup-2018 в одиночному катанні серед юніорок стала українська фігуристка Анастасія Архіпова.

Обох призерів турніру тренує Марина Амірханова.

У спортивних танцях на льоду український юніорський дует Софія Лизогуб - Данило Єфременко став четвертим серед 12-ти танцювальних пар-учасниць.