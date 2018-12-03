Український фігурист Шмуратко став призером турніру у Туреччині
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Іван став другим за підсумками двох програм
Ще одна нагорода міжнародного турніру Bosphorus Cup-2018 з фігурного катання отримала українську «прописку».
У чоловічому одиночному катанні на другу сходинку п’єдесталу сьогодні піднявся Іван Шмуратко, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.
16-річний фігурист, який виступав «за дорослих», показав високий підсумковий результат – 208.65 балів.
У короткій програмі Шмуратко, чисто виконавши потрійний аксель і каскад потрійний лутц+потрійний тулуп, був другим (73.18), поступившись лише учневі Етері Тутберідзе грузину Морісу Квітелашвілі.
Однак у довільній українець, добре стрибнувши сольні потрійні, не впорався з двома каскадами, і його обійшов турецький спортсмен Базар Октар. Шмуратко з 135.47 балами завершив програму третім.
Нагадаємо, переможницею Bosphorus Cup-2018 в одиночному катанні серед юніорок стала українська фігуристка Анастасія Архіпова.
Обох призерів турніру тренує Марина Амірханова.
У спортивних танцях на льоду український юніорський дует Софія Лизогуб - Данило Єфременко став четвертим серед 12-ти танцювальних пар-учасниць.