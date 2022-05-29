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    Новини

    Фанати «Реалу» під час фіналу Лігу чемпіонів підтримали захисників Маріуполя (фото)

    Представники фанатського угрупування &laquo;Ultra Sur&raquo; регулярно підтримують Україну у складний час: як у 2014, так і в 2022 році - Фанати «Реалу» під час фіналу Лігу чемпіонів підтримали захисників Маріуполя (фото)
    Представники фанатського угрупування «Ultra Sur» регулярно підтримують Україну у складний час: як у 2014, так і в 2022 році

    «Спасіння захисників Маріуполя є головним пріоритетом!»

    Вчора, 28 травня, фанати мадридського «Реалу» під час фіналу Ліги Чемпіонів представили баннер «Save Mariupol». Відповідне фото було розміщене на Telegram-каналі Kategorie D.

    «Не дивлячись на те, що місто наразі окуповане ворогом, хлопці наголосили, військовополонені є безпосередньо частиною Маріуполя! І спасіння захисників Маріуполя є головним пріоритетом!», – йдеться в коментарі до світлини.

    Також зазначається, що представники фанатського угрупування «Ultra Sur» регулярно підтримують Україну у складний час: як у 2014, так і в 2022 році.

    Нагадаємо, 28 травня на стадіоні Стад де Франс у Парижі у поєдинку між «Ліверпулем» та «Реалом» визначився переможець Ліги чемпіонів: кубок здобув «Реал».

    До слова, фотограф «Азовсталі» вийшов на зв'язок з рідними.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна фанати Україна ультрас ФК Реал (Мадрид) окупація #stoprussia
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    Фанати «Реалу» під час фіналу Лігу чемпіонів підтримали захисників Маріуполя (фото)