Фанати «Реалу» під час фіналу Лігу чемпіонів підтримали захисників Маріуполя (фото)

Представники фанатського угрупування «Ultra Sur» регулярно підтримують Україну у складний час: як у 2014, так і в 2022 році

«Спасіння захисників Маріуполя є головним пріоритетом!»

Вчора, 28 травня, фанати мадридського «Реалу» під час фіналу Ліги Чемпіонів представили баннер «Save Mariupol». Відповідне фото було розміщене на Telegram-каналі Kategorie D.

«Не дивлячись на те, що місто наразі окуповане ворогом, хлопці наголосили, військовополонені є безпосередньо частиною Маріуполя! І спасіння захисників Маріуполя є головним пріоритетом!», – йдеться в коментарі до світлини.

Також зазначається, що представники фанатського угрупування «Ultra Sur» регулярно підтримують Україну у складний час: як у 2014, так і в 2022 році.

Нагадаємо, 28 травня на стадіоні Стад де Франс у Парижі у поєдинку між «Ліверпулем» та «Реалом» визначився переможець Ліги чемпіонів: кубок здобув «Реал».

До слова, фотограф «Азовсталі» вийшов на зв'язок з рідними.