Фанати «Реалу» під час фіналу Лігу чемпіонів підтримали захисників Маріуполя (фото)
«Спасіння захисників Маріуполя є головним пріоритетом!»
Вчора, 28 травня, фанати мадридського «Реалу» під час фіналу Ліги Чемпіонів представили баннер «Save Mariupol». Відповідне фото було розміщене на Telegram-каналі Kategorie D.
«Не дивлячись на те, що місто наразі окуповане ворогом, хлопці наголосили, військовополонені є безпосередньо частиною Маріуполя! І спасіння захисників Маріуполя є головним пріоритетом!», – йдеться в коментарі до світлини.
Також зазначається, що представники фанатського угрупування «Ultra Sur» регулярно підтримують Україну у складний час: як у 2014, так і в 2022 році.
Нагадаємо, 28 травня на стадіоні Стад де Франс у Парижі у поєдинку між «Ліверпулем» та «Реалом» визначився переможець Ліги чемпіонів: кубок здобув «Реал».