  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. Україну накриють сильні дощі та грози: якою буде погода 30 травня
рус
    Суспільство

    Україну накриють сильні дощі та грози: якою буде погода 30 травня

    У північних та центральних областях України вдень, 30 травня, очікується гроза&nbsp; - Україну накриють сильні дощі та грози: якою буде погода 30 травня
    У північних та центральних областях України вдень, 30 травня, очікується гроза 
    фото з відкритих джерел

    Температура вночі 9-14 градусів тепла, вдень 24-29

    Завтра, 30 травня, у більшості областей України очікується хмарна та дощова погода. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    «30 травня вночі у більшості західних, Вінницькій, Житомирській, вдень у Чернігівській області значний дощ; вночі у Чернівецькій та Вінницькій областях, вдень у північних та центральних областях гроза (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

    Вітер переважно південно-східний, у західних областях з переходом на західний, 5-10 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

    Температура вночі 9-14 градусів тепла, у південних областях до 17 градусів; вдень 24-29, у західних та північних областях 19-24.

    Раніше повідомлялося, що з 2-го червня передбачається підвищення температури повітря до +25+29, на півдні до +27+32 градусів.

    Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, у червні середня місячна температура повітря передбачається на рівні 18-23 градуси тепла (в гірських районах 15-19), що на 1-1,5 градуси вище за норму. Детальніше про погоду на наступний тиждень тут.

    Раніше синоптики попереджали українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україну накриють сильні дощі та грози: якою буде погода 30 травня