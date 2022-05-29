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    Події в Україні

    Ранковий обстріл Миколаєва: мер розповів деталі

    Внаслідок обстрілу в Миколаєві вибито близько 300 вікон, пошкоджено зовнішні стіни та майно у квартирах - Ранковий обстріл Миколаєва: мер розповів деталі
    Внаслідок обстрілу в Миколаєві вибито близько 300 вікон, пошкоджено зовнішні стіни та майно у квартирах
    фото: Олександр Сєнкевич/Telegram

    Пошкоджено три багатоповерхівки

    Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва пошкоджено три багатоповерхівки. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram.

    «Російські окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Пошкоджено три багатоповерхівки (вибито близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах)», – йдеться в повідомленні.

    За словами мера, станом на 16:00, відомо про двох поранених осіб. Ще одна людина загинула.

    «Наразі у місті знову чути вибухи! Прошу усіх бути максимально обережними! Пройдіть в укриття. Якщо залишаєтесь вдома, дотримуйтесь правила двох стін», – додав Сєнкевич.

    Додамо, що російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню «Ураган». Ворожі боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок. Оперативне командування «Південь» повідомило про 7 поранених людей різного ступеня тяжкості.

    Раніше повідомлялося, що окупанти на Миколаївщині вбралися у форму ЗСУ і атакували наших захисників

    Нагадаємо, 20 травня окупанти вгатили по Миколаїщині й Одещині. Мешканці Миколаєва почали чути запах аміаку й занепокоїлись, що міг трапитись витік. Голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім заспокоїв, що загрози немає.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ранковий обстріл Миколаєва: мер розповів деталі