Ранковий обстріл Миколаєва: мер розповів деталі

Внаслідок обстрілу в Миколаєві вибито близько 300 вікон, пошкоджено зовнішні стіни та майно у квартирах

Пошкоджено три багатоповерхівки

Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва пошкоджено три багатоповерхівки. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram.

«Російські окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Пошкоджено три багатоповерхівки (вибито близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах)», – йдеться в повідомленні.

За словами мера, станом на 16:00, відомо про двох поранених осіб. Ще одна людина загинула.



«Наразі у місті знову чути вибухи! Прошу усіх бути максимально обережними! Пройдіть в укриття. Якщо залишаєтесь вдома, дотримуйтесь правила двох стін», – додав Сєнкевич.

Додамо, що російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню «Ураган». Ворожі боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок. Оперативне командування «Південь» повідомило про 7 поранених людей різного ступеня тяжкості.

Раніше повідомлялося, що окупанти на Миколаївщині вбралися у форму ЗСУ і атакували наших захисників

Нагадаємо, 20 травня окупанти вгатили по Миколаїщині й Одещині. Мешканці Миколаєва почали чути запах аміаку й занепокоїлись, що міг трапитись витік. Голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім заспокоїв, що загрози немає.