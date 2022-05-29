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    Українські веслувальники завоювали шість нагород на Кубку світу

    Українські веслувальники вдало розпочали виступи на етапі Кубка світу в Познані - Українські веслувальники завоювали шість нагород на Кубку світу
    Українські веслувальники вдало розпочали виступи на етапі Кубка світу в Познані
    фото: facebook.com/ukr.canoe/

    Українські веслувальники стартували у 15-ти фіналах етапу Кубку світу в Познані

    У перший день змагань українцям вдалося вибороти шість медалей: два «золота«, три «срібла» та бронзову медаль. Про це повідомляє Федерація каное України.

    Українські веслувальники стартували у 15-ти фіналах етапу Кубку світу в Познані

    Українці Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін посіли перше місце у межах змагань чоловічої байдарки-четвірки.

    Ще одне «золото» на рахунку Анастасії Четверікової в змаганнях каное-одиночок серед жінок на дистанції 500 метрів.

    Веслувальниці Анастасія Горлова та Людмила Кукліновська вибороли «срібло» у байдарці-двійці на 200 метрів.

    Віталій Вергелес та Андрій Рибачок здобули «срібло» в заїзді каное-двійок на 500 метрів.

    Також разом з Юрієм Вандюком та Даниїлом Харечко вони відзначилися ще однією срібною медаллю у каное-четвірці на 500 метрів.

    Бронзову медаль у цій же цисципліні вибороли Олег Боровик, Андрій Захаров, Віктор Свиридюк та Павло Алтухов.

    До слова, українська каратистка Анжеліка Терлюга стала чемпіонкою Європи-2022 у Туреччині.

    Теги: чемпіонат світу веслярі веслування Україна Олег Кухарик Андрій Рибачок Дмитро Даниленко Іван Семикін Павло Алтухов Олег Боровик золото Віталій Вергелес
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    Українські веслувальники завоювали шість нагород на Кубку світу