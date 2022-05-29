Українські веслувальники завоювали шість нагород на Кубку світу

Українські веслувальники вдало розпочали виступи на етапі Кубка світу в Познані

Українські веслувальники стартували у 15-ти фіналах етапу Кубку світу в Познані

У перший день змагань українцям вдалося вибороти шість медалей: два «золота«, три «срібла» та бронзову медаль. Про це повідомляє Федерація каное України.

Українські веслувальники стартували у 15-ти фіналах етапу Кубку світу в Познані

Українці Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін посіли перше місце у межах змагань чоловічої байдарки-четвірки.

Ще одне «золото» на рахунку Анастасії Четверікової в змаганнях каное-одиночок серед жінок на дистанції 500 метрів.

Веслувальниці Анастасія Горлова та Людмила Кукліновська вибороли «срібло» у байдарці-двійці на 200 метрів.

Віталій Вергелес та Андрій Рибачок здобули «срібло» в заїзді каное-двійок на 500 метрів.

Також разом з Юрієм Вандюком та Даниїлом Харечко вони відзначилися ще однією срібною медаллю у каное-четвірці на 500 метрів.

Бронзову медаль у цій же цисципліні вибороли Олег Боровик, Андрій Захаров, Віктор Свиридюк та Павло Алтухов.

До слова, українська каратистка Анжеліка Терлюга стала чемпіонкою Європи-2022 у Туреччині.